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中秋烤肉新菜單！他曝「冷門烤物」超好吃 過來人曝私藏清單

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己認為烤肉最好吃的有時根本不是肉，而是吐司、麻糬、棉花糖等「莫名其妙被丟上去的東西」，好奇詢問大家還有哪些冷門食材值得一烤？聯合報系資料照
一名網友分享，自己認為烤肉最好吃的有時根本不是肉，而是吐司、麻糬、棉花糖等「莫名其妙被丟上去的東西」，好奇詢問大家還有哪些冷門食材值得一烤？聯合報系資料照

中秋節將至，不少人已開始準備烤肉食材，除了常見的肉片、香腸、玉米之外，其實還有不少看似與烤肉無關的食物，也意外成為烤肉桌上的人氣選項。一名網友分享，自己認為烤肉最好吃的有時根本不是肉，而是吐司、麻糬、棉花糖等「莫名其妙被丟上去的東西」，好奇詢問大家還有哪些冷門食材值得一烤？

這名網友在社群平台「Threads」表示，中秋烤肉真正好吃的，有時候根本不是肉，反而是那些莫名其妙被丟上去的東西，像是吐司、麻糬、甜不辣、玉米及棉花糖等，好奇問大家是否有「很冷門但烤了超好吃的東西？」

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，指出「洋蔥圈中間放吐司丁蓋上起司片，鋁箔或錫箔隔著烤網」、「烤鳳梨超好吃」、「北海鱈魚香絲」、「以往都是台灣香腸，你換換德國香腸，很好吃」、「從小是魚餃狂，所以烤肉會烤魚餃、蝦餃之類的，烤完皮會乾乾脆脆的很好吃」、「喜歡吃烤馬鈴薯」、「金針菇刷滿烤肉醬超級好吃！而且我不是平常特別愛金針菇的人，但那真的很好吃」、「買現炸三角油豆腐直接烤，表皮有點酥再刷烤肉醬，再烤一下就非常好吃」。

事實上，不少人中秋烤肉都會準備「厚切肉品」，本站曾報導，美國權威美食雜誌《Food & Wine》指出，只要在肉品放上烤架前多劃一刀「蝴蝶切」（Butterflying），將肉排由厚化薄且厚度均勻化，不僅能大幅縮短熟化時間，更能告別外焦內生的烤肉噩夢。

據外媒報導，「蝴蝶切」是專業主廚處理厚重肉塊與海鮮的經典刀工。其核心手法是將較厚的肉塊從側面水平剖開，但底部切記不完全切斷、保留相連，隨後像翻開書本一樣向兩側平整攤開，並以手掌或肉槌稍微壓平，使整塊肉的厚薄度趨於一致。

專家分析，將肉片展平能直接擴大肉品接觸烤網與熱源的受熱面積，避免邊緣熟透焦黑、中心溫度卻不足的窘境。厚度變薄後熟化速度大幅加快，能有效減少水分因長時間乾烤而蒸發，精準鎖住肉汁鮮嫩感。此外，肉片展開後的表面積更廣，醃漬時能更迅速入味，炭烤時也能在表面烙出更多誘人的焦香脆皮。

烤肉 中秋節 棉花糖 吐司

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