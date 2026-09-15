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C肝群聚案再增7例 疾管署預估人數將增為30至40人確診

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，截至昨天再新增7例確診，目前累計20人確診。記者翁唯真／攝影
新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，截至昨天再新增7例確診，目前累計20人確診。記者翁唯真／攝影

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，截至昨天再新增7例確診，目前累計20人確診，疾管署發言人林明誠說明，新增7例分別為4男、3女，2人有輕微症狀，其餘5人無症狀。目前還有588人待採檢，預計還會再增加，確診陽性率為1.5％，比先前預估陽性率低，預估總確診個案會有30至40人。

C肝群聚經擴大回溯1118人採血後，截至昨天再新增確診7人，目前累計20人。林明誠說，新增7例為4男3女，板橋4例、土城及樹林各2例，年齡分布在40至70多歲，皆有多次前往注射病史。2人有輕微症狀如疲倦、肚子不舒服，另外5人無症狀，由衛生局協助轉介就醫，目前皆在家休養中。

林明誠說，截至昨天已通知1099人，尚有19人未連繫上，目前共530人完成檢驗，588人待檢。目前有些人打市話未連繫上，但會讓衛生局持續加強聯繫到患者，若未有症狀或有輕微症狀盡速就醫，可以及早接受治療。

針對先前預估陽性率會達到5至10％，林明誠說，先前的預估是根據全人口、桃園群聚案的推估，以目前確診案例跟篩檢人數推估陽性率目前是1.5％，預估本次群聚案會有30至40例個案。

衛福部長石崇良上周指出，已依「醫預法」啟動外部調查小組，9日進入診所訪視，搭配抽血、病毒定去比對，將做成最終調查報告。

林明誠說，目前外部調查中，將整合後續基因定序跟疫調資料，並與流病等專家共同討論，專案調查會由小組查明後再跟大家說明，而陽性個案檢體也都會送到疾管署實驗室定序比對。

新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，截至昨天再新增7例確診，目前累計20人確診。圖／疾管署提供
新北市板橋區安泰淞鶴診所爆發Ｃ肝群聚事件，截至昨天再新增7例確診，目前累計20人確診。圖／疾管署提供

疾管署 確診 板橋 C型肝炎

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