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影／AI陪慢飛天使闖關 兒童早療導入智慧科技復健像玩電動

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市聖功醫院「兒童發展聯合評估中心暨兒童早療中心」今啟用，導入6項AI智慧科技設備。記者郭韋綺／攝影
高雄市聖功醫院「兒童發展聯合評估中心暨兒童早療中心」今啟用，導入6項AI智慧科技設備。記者郭韋綺／攝影

AI也走進兒童早療！高雄市聖功醫院「兒童發展聯合評估中心暨兒童早療中心」今啟用，導入6項AI智慧科技設備，以感測器結合聲光互動技術，將原本枯燥復健化為趣味遊戲，陪伴慢飛天使一路闖關，提高孩子參與治療意願，也讓治療成效從過去憑觀察判斷，轉為數據化追蹤。

智慧賦能復健中心執行長林昶霆指出，奧地利「Mozart」設備著重手部精細動作，可引導孩子進行如彈鋼琴般的手指分離訓練，從單一手指到整個手掌的張合都能練習，設備高度及傾斜角度也能依孩子肢體狀況調整；若搭配神經肌肉電刺激，還能增加末梢感覺回饋，協助動作控制較弱的孩子練習肌肉收縮、放鬆及手部控制。

另一套高階MYRO智慧互動復健設備」可支援雙人操作，孩子能透過形狀配對、聲光反應等遊戲，練習反應速度、手眼協調及認知能力，也能讓兩名兒童互相競賽或合作，還可利用感應介面設計打地鼠、光燈觸控等遊戲，要求孩子在限定時間內完成指定動作，再依能力調整速度、距離及難度。

林昶霆強調，科技設備特色是讓復健成果「看得見」，傳統治療主要仰賴治療師現場觀察及紀錄，但科技設備可留下完成時間、動作次數、反應速度及分數等資料，例如同一項訓練，孩子從原本10秒只能完成3次，到後來可完成5次，進步程度能直接量化，治療師也能據此調整後續療程。

職能治療師蔡宛婷說，智慧科技遊戲化的設計模式，ADHD過動兒童可透過燈光、聲音及限時任務練習維持注意力，同步訓練精細動作、空間概念及肢體協調。

蔡宛婷說，自閉症類群兒童透過雙人競賽、輪流操作及合作任務，讓孩子不只是面對治療師做復健，而是在遊戲中等待、合作、競爭，增加同儕互動和刺激，提升復健成效。

院長劉文欽表示，臨床觀察顯示，傳統復健基礎上搭配科技設備進步幅度可提升約2成，AI與感測科技加入早療，讓孩子從被要求做動作轉為主動挑戰遊戲，也能讓治療師能更精準掌握每一次細微進步，為傳統兒童復健帶來新治療模式。

劉文欽說，這次國際獅子會300E-3區在總監方舜麗號召下，爭取LCIF基金會撥款並結合獅友捐款，共捐助1103萬元，協助擴大兒童早療服務，空間從不到30坪增至200坪，去年全年服務達1.6萬人次，預估未來3個月服務量可達8000人次，盼讓更多遲緩兒及早接受評估與療育。

高雄市聖功醫院「兒童發展聯合評估中心暨兒童早療中心」今啟用，導入6項AI智慧科技設備。記者郭韋綺／攝影
高雄市聖功醫院「兒童發展聯合評估中心暨兒童早療中心」今啟用，導入6項AI智慧科技設備。記者郭韋綺／攝影

高雄市聖功醫院「兒童發展聯合評估中心暨兒童早療中心」今啟用，導入6項AI智慧科技設備。記者郭韋綺／攝影
高雄市聖功醫院「兒童發展聯合評估中心暨兒童早療中心」今啟用，導入6項AI智慧科技設備。記者郭韋綺／攝影

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