貧血就要吃豬肝？醫師提醒：原因很多 別急著補鐵

民眾出現頭暈、容易累的情況時，經常懷疑自己是不是貧血。網路常見的補血食物成為台灣人改善身體不適的「食補大法」，彷彿將紅肉、豬肝、紅棗等一股腦吃下去，疑似貧血的症狀就會變好。不過畬田診所院長鄭畬方醫師提醒，這些「補血食物」確實富含鐵質，缺鐵性貧血也是最常見的貧血原因，但是貧血不等於缺鐵，出現頭暈、疲倦也不能直接認定是缺鐵，更不要自行購買鐵劑服用。

貧血像血液工廠出問題 不一定只是缺鐵

鄭醫師以「血液工廠」比喻，紅血球就像負責把氧氣送到全身的小貨車，當紅血球數量不足，或攜帶氧氣的能力下降，就可能出現疲倦、頭暈、臉色蒼白、心悸、活動容易喘等症狀。

但造成貧血的原因很多，大致可分為幾種。第一是「流失太多」，例如月經量過多、腸胃道出血、胃潰瘍或痔瘡出血等，長期失血就可能讓體內鐵質逐漸下降。

第二是「原料不足」，製造紅血球除了需要鐵，也需要維生素B12、葉酸等營養素；若飲食不足、吸收不良，都可能影響造血。第三則是「工廠本身出問題」，例如慢性腎臟病、慢性發炎、免疫疾病或骨髓造血異常，少數情況則是紅血球被破壞得太快，也就是溶血。

別看到貧血就狂吃補 先找出真正原因

鐵劑並非補越多越好，自行亂補不一定有效，還可能造成腸胃不適。鄭醫師提點，「貧血」本身只是一個結果，就像看到地上積水，可能是水龍頭沒關、水管破掉，也可能是其他地方漏水；如果只是不斷拿拖把擦地，卻沒有找到漏水原因，問題自然不會真正解決。

如果近期經常頭暈、疲倦、心悸、活動容易喘，或發現月經量明顯增加、排便出現黑便或血便，建議先就醫檢查搞清楚原因，再來決定如何「對症食補」，或是解決造成貧血的真正問題。

本站報導中也提及，若已被醫師診斷缺鐵並需服用鐵劑，可留意服用方式幫助吸收。鐵劑避免與咖啡、茶、雞蛋等同時吃，最好間隔約2小時；搭配維生素C也有助提升鐵的利用率。另外，空腹服用吸收較佳，但若容易胃不舒服，應依醫師建議調整服用方式。