等不到台鐵重現「飛快車」 丐幫滷味創辦人王能宏遺孀嘆：失落又失望

總店位在彰化的知名「丐幫滷味」創辦人王能宏最近過世，留給世人除了美味的滷味印象外，他也是位狂熱鐵道迷，2012年慨然將他持有陳列在彰化麥當勞的「飛快車」DR2500型客車捐給台鐵，但時隔14年，王能宏仙逝，他的遺孀陳秋霞感慨，沒看到飛快車修復落實行動展示，真的非常失落失望。

1954年，仍是蒸汽火車為主力的時代，台鐵引進柴油藍皮車，以時速105公里奔馳西部幹線，台北到高雄最快僅五個多小時，因此被稱為「飛快車」，它不只是當年台灣最快的交通工具，也首創「飛快車小姐」隨車服務與鐵路便當經營模式，見證了台灣鐵路現代化的重要年代。

1978年西部鐵路電氣化、自強號登場後，飛快車逐漸退役，多數車輛最終遭到報廢。僅存的一節車廂，退役後曾被麥當勞購買，放置在麥當勞彰化市中山路二店，做為兒童生日派對的「生日列車」，是很多彰化小孩共同的回憶，卻因麥當勞搬遷，車廂面臨無處安置。

知名丐幫滷味創辦人王能宏得知後，不忍「飛快車」成為廢鐵，讓這段歷史就此消失，毅然買下車廂，並與鐵道迷共同發起搶救行動，2012年，他將這節珍貴車廂無償捐贈給台鐵，希望由國家接手修復、保存，成為鐵道文化資產。

當時參與搶救「飛快車」行動的半線鐵道文史工作室總幹事馬昌宏說，當時台鐵預定以3年時間修復，但至今過了十四年，台鐵違反承諾，「飛快車」仍然置放在台鐵富岡機廠，直到最近王能宏過世，卻始終等不到它以完整面貌重現。

王能宏的遺孀陳秋霞感慨，還在馬昌宏的臉書留言，感嘆「沒看到飛快車修復，落實行動展示，真的非常失落失望」。

馬昌宏表示，依他了解，台鐵是找不到「飛快車」車廂修復所需的物件，才一直置放在台鐵富岡機廠，如果台鐵無法修復，也不能一直放置在機廠，應考量提供給鐵道博物館或其他機構做公開展示，讓民眾一睹台灣僅存的「飛快車」車廂，讓王能宏了無遺憾。

有「飛快車」稱號的DR2500型客車，是最早有女隨車員的客車，2012年由「丐幫滷味」創辦人王能宏（右1）無償捐給台鐵，但迄今14年仍未修復。聯合報系資料照