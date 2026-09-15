快訊

老翁搭北捷重摔頭撞地…目擊者質疑拆扶手不顧安全 蔣萬安說話了

9月找工作先等等？HR曝「連年終都不要」職缺恐有雷 過來人認證：真的燙手

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

聽新聞
0:00 / 0:00

有效提升採蜜力30% 苗改場養出新蜂種今轉移太平蜂農

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
農業部苗栗區農業改良場研究人員經過5年努力，經過5代繁殖，最近成功培育出高耐病且產蜜量高的優良蜂種。圖／太平區農會提供
農業部苗栗區農業改良場研究人員經過5年努力，經過5代繁殖，最近成功培育出高耐病且產蜜量高的優良蜂種。圖／太平區農會提供

氣候變異、蜜源不足，加上環境等因素，農政單位發現近年病蟲害防治難度提升、蜜蜂採集力下降，導致產量減少。不過，經農業部苗栗區農業改良場研究人員經過5年努力，經過5代繁殖，最近成功培育出高耐病且產蜜量高的優良蜂種，並把技術轉移給「太平區養蜂產銷班第一班」今天舉辦發表會。

農糧署台中分署、苗栗區農業改良場、農業局、太平區公所、太平區農會和各區養蜂產銷班農民今都出席發表會。

苗栗區農業改良說，研究人員以清潔力強的蜂群為父本，採蜜力強的蜂群為母本雜交，並經5代才終於培育出的優良蜂種，清潔力由70%提升至90%，幼蟲存活率提高40%，採蜜力提升30%，成功建立優良蜂種繁殖體系，首批培育出200隻兼具耐病性與高採蜜力的改良蜂種，未來產能15至20日即可完成一批次。

而所謂的清潔力指的是蜜蜂愛乾淨的能力，因為蜜蜂習性會定期清除巢內垃圾或死蜂，是蜂群抵抗病害重要行為。

另外，苗改場也同時開發出「雜交性狀保留技術」建立生產周期模式，協助養蜂產業改良蜂種，克服氣候變遷對蜜蜂生存帶來的衝擊，促進養蜂產業永續發展。

台中市政府農業局和區農會受訪說，太平區養蜂產銷班第一班2006年成立至今，歷年催生「台中市國產龍眼蜂蜜評鑑」，並建立「台中蜂華」品牌，是全國十大績優農業產銷班，班內人才濟濟，團結合作戮力經營蜂業，致多位成員榮膺全國百大青農頭銜。很高興能導入新的蜂種和養蜂技術，未來將以該班成功案例推及各農特產經營管理面，期能造就更多科技農民，也請大家支持農民，創造農業新天地。

農業部苗栗區農業改良場研究人員經過5年努力，經過5代繁殖，最近成功培育出高耐病且產蜜量高的優良蜂種。圖／太平區農會提供
農業部苗栗區農業改良場研究人員經過5年努力，經過5代繁殖，最近成功培育出高耐病且產蜜量高的優良蜂種。圖／太平區農會提供

農業部苗栗區農業改良場研究人員經過5年努力，經過5代繁殖，最近成功培育出高耐病且產蜜量高的優良蜂種。圖／太平區農會提供
農業部苗栗區農業改良場研究人員經過5年努力，經過5代繁殖，最近成功培育出高耐病且產蜜量高的優良蜂種。圖／太平區農會提供

農業部苗栗區農業改良場研究人員經過5年努力，經過5代繁殖，最近成功培育出高耐病且產蜜量高的優良蜂種。圖／太平區農會提供
農業部苗栗區農業改良場研究人員經過5年努力，經過5代繁殖，最近成功培育出高耐病且產蜜量高的優良蜂種。圖／太平區農會提供

苗栗 蜜蜂 農業部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣助攻馬來西亞智慧農業 融合AI機械提升效率

世界蔬菜中心首位女主管上任 力推研究氣候韌性創新健康膳食環境永續

東海大學用科技做農業減法 節水70%、省工85%奪農業永續金級獎

世蔬中心主任交接 陳駿季允支持強化研發設施

相關新聞

赴陸團仍要行前登錄 業者曝達共識：觀光署將先輔導、不裁罰為原則

交通部觀光署今早邀集旅遊業者討論赴陸行前登錄等事宜。據掌握，目前雙方已達成共識，將由觀光署先製作QA來進行輔導，對於旅行業者也以不做裁罰為原則，而旅行公會全聯會目前態度也表達願意轉告會員盡力配合。

住宿太貴是國旅最大阻礙？這2項也是國人對國旅卻步原因

政府持續祭出國旅優惠，到底國旅最大阻礙是什麼？1111人力銀行進行「補助來了，你會多住一晚嗎？2026國旅大調查」發現，住宿太貴固然是國旅最大阻礙，但是難請假、品質與價格不成正比，都是國旅意願不高原因。

秋節近文旦1顆5元掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

秋節腳步近了，應景水果文旦柚採收上市，嘉義市傳統市場共和市場出現文旦1顆5元低價，吸引婆媽搶買。相較嘉市果菜市場目前文旦平均拍賣價每公斤約25元，零售市場5元價格明顯偏低，引發消費者對產地及品質好奇。

老翁搭北捷重摔頭撞地…目擊者質疑拆扶手不顧安全 蔣萬安說話了

台北捷運日前因人潮壅擠，部分車廂拆除內部立柱、扶手，但有網友爆料，車廂內有撐拐杖的老翁，因捷運啟動重心不穩跌倒，讓其他乘客嚇傻。台北市長蔣萬安今表示，昨天捷運公司第一時間就協助送醫並持續關懷，他也要求北捷全面檢視車廂扶握設施。

夏天衣服別收！賈新興：下周秋老虎接力 杜鵑最快今成颱可能影響日本

今明兩天東北風影響，迎風面偏涼有零星雨 ‧ 中南部溫差稍大。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，下周後期可能迎來秋老虎的天氣型態，夏天的衣服別急著收。此外，杜鵑颱風最快今天生成。

舊iPhone不降反漲更想換新機？醫揭「乾脆買新的」心理陷阱

蘋果上周發表iPhone Duo、iPhone 18 Pro系列，不少人明明手機還堪用，看到新品卻突然覺得「該換了」，甚至舊款沒降反漲，更讓人萌生「乾脆買新的」念頭。精神科醫師楊聰財指出，背後涉及社會比較、預期落差、錨定及損失規避等心理機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。