有效提升採蜜力30% 苗改場養出新蜂種今轉移太平蜂農

氣候變異、蜜源不足，加上環境等因素，農政單位發現近年病蟲害防治難度提升、蜜蜂採集力下降，導致產量減少。不過，經農業部苗栗區農業改良場研究人員經過5年努力，經過5代繁殖，最近成功培育出高耐病且產蜜量高的優良蜂種，並把技術轉移給「太平區養蜂產銷班第一班」今天舉辦發表會。

農糧署台中分署、苗栗區農業改良場、農業局、太平區公所、太平區農會和各區養蜂產銷班農民今都出席發表會。

苗栗區農業改良說，研究人員以清潔力強的蜂群為父本，採蜜力強的蜂群為母本雜交，並經5代才終於培育出的優良蜂種，清潔力由70%提升至90%，幼蟲存活率提高40%，採蜜力提升30%，成功建立優良蜂種繁殖體系，首批培育出200隻兼具耐病性與高採蜜力的改良蜂種，未來產能15至20日即可完成一批次。

而所謂的清潔力指的是蜜蜂愛乾淨的能力，因為蜜蜂習性會定期清除巢內垃圾或死蜂，是蜂群抵抗病害重要行為。

另外，苗改場也同時開發出「雜交性狀保留技術」建立生產周期模式，協助養蜂產業改良蜂種，克服氣候變遷對蜜蜂生存帶來的衝擊，促進養蜂產業永續發展。

台中市政府農業局和區農會受訪說，太平區養蜂產銷班第一班2006年成立至今，歷年催生「台中市國產龍眼蜂蜜評鑑」，並建立「台中蜂華」品牌，是全國十大績優農業產銷班，班內人才濟濟，團結合作戮力經營蜂業，致多位成員榮膺全國百大青農頭銜。很高興能導入新的蜂種和養蜂技術，未來將以該班成功案例推及各農特產經營管理面，期能造就更多科技農民，也請大家支持農民，創造農業新天地。

農業部苗栗區農業改良場研究人員經過5年努力，經過5代繁殖，最近成功培育出高耐病且產蜜量高的優良蜂種。圖／太平區農會提供

農業部苗栗區農業改良場研究人員經過5年努力，經過5代繁殖，最近成功培育出高耐病且產蜜量高的優良蜂種。圖／太平區農會提供