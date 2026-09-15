大安港媽祖雕像等了14年完工 遊客搶先看…假日入園人數爆增

台中大安港媽祖雕像歷時14年正式完工，媽祖石雕本體高30公尺，結合23.6公尺白海豚基座，總高度達53.6公尺、約18層樓高，躍居台灣最高媽祖雕像，全新地標落成後，吸引許多遊客造訪。觀旅局員工表示，以往1天只有約10幾人入園，本周日竟有逾2600名遊客到訪，忙得連喝口水的時間都變少了。

觀旅局人員指出，以前服務台總是安安靜靜，入館就畫「正」計數；現在假日一到，遊客一個接一個進來，問路、拍照、詢問園區資訊，忙得連喝口水的時間都變少了。「忙，代表大家開始認識大安港媽祖文化園區了」。從幾10人到2600多人，改變的不只是數字，更是園區人氣最真實的寫照。

觀旅局長陳美秀表示，台中市議會2014年曾附帶決議，「大安港媽祖主題園區雕像部分，建議由民間企業募款認養興建」，歷經前市長胡志強與前市長林佳龍兩任市長後，最終於盧秀燕市長任內由財團法人台中市興富發文化藝術基金會捐贈興建。

陳美秀說，雕像由知名藝術家柯建華設計，融入豐富文化意涵，媽祖頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手執如意並面向大海，以莊嚴姿態展現慈悲守護海線的意象。此工程施工難度極高，自2025年3月11日開工、今年1月8日完成鋼構上梁後，工程團隊持續克服海線強風等施工挑戰，雕像終於在今年9月上旬完工。

台中市風景區管理所表示，隨著全新地標落成，市府將於10月3日至4日在園區盛大舉辦「2026台中海洋觀光季」，一連兩天推出精彩活動，10月3日首日特別邀請國家級「十鼓擊樂團」以「鼓海朝聖」震撼開場，夜間則由國寶級「明華園戲劇總團」孫翠鳳領銜主演經典大戲「蓬萊大仙」，並進行「扮仙」祈福儀式；次日「嗨安祭」則集結美秀集團、怕胖團、P!SCO、粗大BAND及薄暮樂團熱血開唱。