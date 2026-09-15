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赴陸團仍要行前登錄 業者曝達共識：觀光署將先輔導、不裁罰為原則

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
交通部觀光署今早邀集旅遊業者討論赴陸行前登錄等事宜。示意圖。聯合報系資料照
交通部觀光署今早邀集旅遊業者討論赴陸行前登錄等事宜。示意圖。聯合報系資料照

交通部觀光署今早邀集旅遊業者討論赴陸行前登錄等事宜。據掌握，目前雙方已達成共識，將由觀光署先製作QA來進行輔導，對於旅行業者也以不做裁罰為原則，而旅行公會全聯會目前態度也表達願意轉告會員盡力配合。

交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則最高開罰5萬元，引發旅遊業者強烈反彈。今早觀光署邀集旅遊業者進行開會討論實際執行方式。

旅行業全聯會理事長吳盈良透露，由於要求旅遊業者辦理赴陸團必須先登錄，未登錄就開罰是於法無據，因此今天會上有充分向觀光署說明業者立場，觀光署也了解業者態度，因此同意先製作QA來進行輔導，對於旅行業者也以不做裁罰為原則，目前公會會積極輔導會員在辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務時，配合登錄事宜。

吳表示，旅行業在辦理相關業務時，本就會依法對團員辦理保險，派用合格的導遊及領隊，這些都是旅行業者對旅客應盡的責任與義務，讓旅客組團有所保障；但「赴陸行前登錄」這件事是屬行政要求，若未執行就開罰，於法無據。

交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，引發反彈。示意圖／AI生成
交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，引發反彈。示意圖／AI生成

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