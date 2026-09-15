僅12%糖友每天測血糖、7成對控糖感到焦慮 醫揭糖友兩大困境

台灣糖尿病人口持續攀升，至今已突破250萬大關，且每年仍有約18萬名新發個案，40歲以下族群的糖尿病發生率更在5年內驟增25%。醫師指出，7成糖友對控糖感到焦慮，但僅12%病友會每天量測血糖，建議可透過連續血糖監測（CGM），找到生活與血糖間的關聯性，提升控糖信心。

50幾歲糖友陳先生是科技業菁英，7年前罹患糖尿病後積極控糖，自律定期回診、飲食控制、保持運動習慣，但糖化血色素（HbA1c）長期徘徊在7%至8%之間，無法維持在標準的7%以下，讓他感到力不從心。

新店耕莘醫院新陳代謝內分泌科主任馬文雅建議陳先生使用連續血糖監測（CGM），不須扎針，就能觀察全天餐後、餐前等生活情境下的血糖波動，陳先生身為數據控，發現早餐吃的麵包是血糖上升的元兇之一，開車通勤或公司開會等高壓情境下，空腹血糖也會飆高。於是後續透過精準調整飲食和生活型態，提升了控糖信心，現在糖化血色素已經很少超過7%。

糖尿病關懷基金會公布「全台血糖調查」，於2025年底調查300名糖友，發現幾乎所有患者至少3個月定期回診，也有近8成持續飲控、6成有接受衛教，且已有約5成糖友達到糖化血色素（HbA1c）小於7%的控糖目標，但仍有7成患者對控糖感到焦慮。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元指出，多數糖友常面臨兩大控糖困境。第一是「未能掌握日常血糖波動」近8成糖友會擔心回診時的糖化血色素結果，卻僅12%會每日量測血糖，每週固定量測血糖的比例也只有42%。原因包括，回診時血糖值都良好、外出採血麻煩、採血扎針疼痛。

第二是「沒有找出血糖波動原因」83%糖友過去一年曾經歷高血糖或低血糖，兩者皆發生過的比例更高達6成；然而，多數糖友只處理當下的血糖異常，僅有25%糖友會再次量測血糖確認變化，也只有3成的糖友會進行生活型態的調整。

李弘元說，相較其他病程族群，罹病5至10年糖友的控糖信心偏低，僅4成對控糖有信心。這群糖友有60%為40至60歲、80%仍在職場，42%擔任管理職或專業技術等職務，雖然他們多數建立回診、飲食控制習慣，對糖尿病的共病也有超過7成的認知度，但正處於職場與家庭責任並重的人生階段，可能是造成他們控糖信心偏低的重要原因。

李弘元指出，罹病5至10年的糖友，56%擔心高、低血糖導致工作無法專注、51%感受到思考遲緩，近5成擔心職涯受限或工作表現不如同事，更有高達55%擔心被迫提早退休。相關研究亦顯示，糖尿病病程與職場參與存在關聯，糖尿病病程每增加5年，勞動力參與率下降13.8%，每年病假增加6.8天。常見的併發症如腦中風、心血管疾病、糖尿病視網膜病變、糖尿病腎病變等，也會造成家庭經濟和照護負擔。

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤指出，傳統測量糖化血色素的方式，只能了解當下的血糖，無法掌握整天的血糖波動，難以找出影響血糖的原因。因此，若能使用連續血糖監測，掌握「平、扁、妥」三要訣，就能穩定控糖。「平」是掌握三餐前後血糖變化，了解飲食及生活型態對血糖的影響；「扁」是縮小血糖數據差異，讓血糖波動範圍區間「越扁越好」；「妥」則是增加血糖維持在個人化目標範圍內的時間。

馬文雅提醒，臨床上常遇到患者整天只測一次血糖，或是擔心血糖波動而不敢吃東西，被數值綁架生活。但若能連續監測整天血糖變化，看見生活與血糖的關聯性，作為醫療團隊的治療參考，並找到適合自己的飲食、生活和治療方式，長期下來能減少不確定性帶來的壓力、增加控糖信心，有助於恢復生活品質。