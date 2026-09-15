神鬼交鋒！《粽邪4：坤蒂拉娜》本週末鍾馗老爺將與坤蒂拉娜首度世紀同台

由華影製作、聯合數位文創共同投資的台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》，全台熱映票房累積近6,600萬，上週末主創團隊恭請重量級貴賓伏魔大帝鍾馗老爺金身，與監製鄒介中、導演廖士涵、許安植、劉國劭、胡語恆一同橫跨台北、桃園、台中、台南與高雄展開戲院巡迴。團隊特別祭出「請家中神尊看電影送結緣財神寶衣」的活動，引發熱烈迴響，現場更有熱情影迷特地恭請4尊神明，媽祖、太子、玄天上帝、關聖帝君到戲院挺馗爺，還有民眾帶虎爺、蚵子寮龍興堂的招財金龜一同進戲院觀影，並在映後與馗爺結緣，充滿正氣！

許安植感動分享：「《粽邪》不單純只是一部恐怖片，它承載著台灣深厚的民間信仰。觀眾進場感受到的絕對不只有驚嚇，更能獲得滿滿的正面能量，這是一部陽氣最重的恐怖片！希望馗爺到現場，大家看完都能得到庇佑與平安。」現場也有觀眾感性表示，被片中跨越血緣的母女親情感動得淚流滿面，透露自己的母親也已離世，電影給了她很大安慰，劉國劭再度被觀眾感動、淚灑影廳，坦言：「每次跑映後看到大家熱情的支持就很想哭，聽到這位影迷分享親情的故事，情緒真的瞬間潰堤，感謝大家走進戲院支持《粽邪4：坤蒂拉娜》。」

《粽邪4：坤蒂拉娜》自宣傳期開跑至今，劇組團隊已狂奔全台累積出席高達 208 場映前與映後座談。監製鄒介中感性表示：「非常感謝所有演員的義氣相挺！在戲院看到很多從第一集一路陪伴至今的鐵粉，甚至有觀眾已經20幾刷，我們堅持跑現場就是希望能更貼近影迷，親耳聽聽大家的感受。」這禮拜也有影迷在映後向鍾馗老爺祈求長輩平安，隔天凌晨竟夢見神尊親臨巡視保佑，事後擲筊更秒獲聖筊印證，直呼感應太靈驗。

鍾馗老爺首次與團隊一同參與全台戲院巡迴。左起導演廖士涵、許安植。圖／華影提供

導演廖士涵近日驚爆片中令人毛骨悚然的邪靈笑聲，居然「是真的」！劇組在印尼拍攝期間，深入當地尋獲一位能與邪靈溝通的通靈人士，在降駕過程中，該通靈者現場讓坤蒂拉娜附身。導演廖士涵將其被附身時發出的淒厲詭譎笑聲真實錄音擷取，並放進正片音效，原汁原味的靈異音軌讓得知真相的影迷瞬間頭皮發麻，演員許安植也充滿驚嚇表示：「我怎麼現在才知道！」