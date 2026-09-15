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環境部2028試推碳總量管制與排放交易制度 20企業示範先行

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今舉辦記者會，聚焦推動總量管制與排放交易制度（ETS）的政策功能、歐盟與德國實務經驗、台灣應優先完成的準備，以及從試行累積經驗的重要性。記者李柏澔／攝影
環境部今舉辦記者會，聚焦推動總量管制與排放交易制度（ETS）的政策功能、歐盟與德國實務經驗、台灣應優先完成的準備，以及從試行累積經驗的重要性。記者李柏澔／攝影

我國碳費制度已於去年正式上路，也已於今年5月底完成首次碳費徵收，然而相較於固定的徵收費率，總量管制與排放交易制度（ETS）更能藉由市場機制，反應產業減碳實際付出的成本。環境部今表示，預計2028年將試行ETS，預計有20家碳排大戶，如科技業等先行試推。

環境部今舉辦「台灣碳定價的下一步：彭部長與德國排放交易專家Jürgen Landgrebe對談」記者會，聚焦推動總量管制與排放交易制度（ETS）的政策功能、歐盟與德國實務經驗、台灣應優先完成的準備，以及從試行累積經驗的重要性。

彭啓明表示，碳費提供相對穩定的價格訊號，ETS則透過總量設定與排放額度交易，運用市場機制促進減量，然而現在的每噸300元的碳費費率實在太低，因為每頓減碳的成本可能3000元甚至6000元以上，希望盡快將碳管理帶回企業治理及永續金融，才能取得更好的減碳效果。

彭啓明指出，ETS將透過配額交易，讓減量優先發生在成本較低處，提升整體減量效益，目前約有20家大型排放企業占列管排放量約8成，這些企業會先來推動，因此ETS對整體社會影響並不大。

Jürgen Landgrebe則指出，碳費對整體減碳貢獻其實有限，ETS和總量管制的減碳會更明顯，這也是國際趨勢，ETS若要有更大的驅動力，可以連結綠色金融，特別是企業可以當成碳資產來看，金融業也會更樂意參與。

彭啓表示，環境部預計今年底提出ETS試行計畫草案，明年持續完成制度整備及企業參與準備，以2028年啟動台灣試行ETS為目標。現階段將透過專家諮詢與利害關係人討論，針對管制範疇、總量設定、排放額度核配及市場運作等核心議題，逐步研擬具體方案，並結合工作坊與碳市場模擬演練，協助企業建立參與能力。

台灣碳權交易所總經理陳脩文則表示，台灣碳權交易所與歐洲能源交易所（EEX）合作建置的台灣ETS試行拍賣平台，預計於今年11月底上線，後續並將持續推進交易及登錄系統建置，配合試行規畫進行流程驗證與操作準備。

環境部 碳費 碳排

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