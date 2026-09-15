老翁搭北捷重摔頭撞地…目擊者質疑拆扶手不顧安全 蔣萬安說話了

台北捷運日前因人潮壅擠，部分車廂拆除內部立柱、扶手，但有網友爆料，車廂內有撐拐杖的老翁，因捷運啟動重心不穩跌倒，讓其他乘客嚇傻。台北市長蔣萬安今表示，昨天捷運公司第一時間就協助送醫並持續關懷，他也要求北捷全面檢視車廂扶握設施。

北捷昨天（14日）上午驚傳一名高齡老翁在列車上跌倒的恐怖意外，疑似重心不穩，當場頭部撞擊地面，嚇壞附近民眾。對此，北捷今（15）日回應，車站人員獲報後立即前往協助並協助送醫，後續持續關懷旅客身體狀況。

昨天有網友在threads發文，表示搭乘淡水信義線時，遇到一名年約80多歲老翁，撐著拐杖上車，列車啟動時站車廂正中央，忽然列車加速又沒扶手，導致老翁重心不穩，直接旋轉面朝上往後倒地，頭部撞擊地面發出巨大聲響，質疑北捷拆扶手，到底有什麼好處？

蔣萬安今天上午到師大周邊視察行人友善區，蔣萬安說，昨天第一時間捷運公司即刻將老先生緊急送醫，並且持續關懷。

蔣重申，「民眾的安全是我們最優先的考量」，所以之前也已經要求捷運公司來全面檢視車廂內的扶握設施，全面檢討與精進。