莊昕諺遭球襲「牙齒斷了」 醫曝：就醫30分鐘黃金期仍有機會植回斷牙

樂天桃猿投手莊昕諺昨對戰台鋼雄鷹於比賽中，遭強勁平飛球直擊臉部倒地，據悉，莊昕諺的牙齒因此被打斷。執業牙醫師林敬修說，牙齒外傷後能否保住牙齒，關鍵在於受傷程度及處置時間，若整顆牙齒連同牙根脫落，應於30分鐘內送醫，還有機會可挽救，若是整顆牙齒碎裂，就只能選擇植牙，建議選手佩戴牙套保護牙齒。

台鋼雄鷹與樂天桃猿隊昨晚交手，8局下雄鷹打者王博玄敲出強勁平飛球，直擊猿隊投手莊昕諺的頭部。莊昕諺當場倒地畫面怵目驚心，據瞭解，莊的牙齒因此斷裂。莊昕諺昨深夜透過IG限時動態向球迷報平安，留言寫著「大家不用擔心我，我會沒事的。」

林敬修說，牙齒遭到撞擊後，首先要確認斷裂程度。如果只是部分斷裂，且牙根仍可保留，僅是牙髓外露，可以進一步接受根管治療，若牙根狀況穩定後，再視情況製作根釘及假牙，以恢復牙齒功能與外觀。

林敬修說，假若是被打到整顆牙齒連根掉下，應先保持牙齒清潔，並放置於生理食鹽水中保存，接著盡速送醫，最好在30分鐘內接受處置，拖延時間愈久，重新植回後的成功率也會持續下降。

不過，並非所有牙齒外傷都能保留。林敬修指出，如果牙齒受到嚴重撞擊後碎裂成非常細小的碎片，或斷裂位置過深，導致留在骨頭中的牙齒結構過少，通常就難以保留，後續可能只能考慮植牙或傳統假牙等治療方式。

至於哪些牙齒最容易因運動傷害受損，林敬修表示，臨床上最常見的牙齒外傷通常是門牙，主要是因為門牙位於口腔前方，遭受正面撞擊的機率較高，受撞擊後可能只是牙齒部分斷裂，也可能因撞擊力道過大導致整顆牙齒脫落。

林敬修表示，牙齒修復並沒有固定時間，仍須視受傷嚴重程度及後續治療項目及個人恢復狀況而定。他建議，最直接有效的方式就是配戴運動牙套，尤其橄欖球、拳擊等碰撞風險較高的運動，選手通常會在比賽或訓練時配戴牙套，透過保護裝置降低牙齒受到直接撞擊的風險。

林敬修提醒，牙齒健康並不是靠補充鈣質或保健食品，就能避免遭受強力撞擊時斷裂，面對球類、拳擊等可能產生高速碰撞的運動，實際的防護仍應從運動牙套著手。