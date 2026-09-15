住宿太貴是國旅最大阻礙？這2項也是國人對國旅卻步原因

政府持續祭出國旅優惠，到底國旅最大阻礙是什麼？1111人力銀行進行「補助來了，你會多住一晚嗎？2026國旅大調查」發現，住宿太貴固然是國旅最大阻礙，但是難請假、品質與價格不成正比，都是國旅意願不高原因。

1111人力銀行調查，民眾挑選國內旅宿時，最在意的條件依序為「房價／優惠」68.2%、「房間品質與清潔」52.3%、「地點／交通便利性」46.8%，以及「網路評價」42%。若旅宿業者在政府補助之外額外提供加碼優惠，最能提高訂房意願的前五名分別為：房價直接折扣65%、免費升等房型52.3%、免費早餐36.5%、第2晚／第3晚住宿優惠29.3%及延遲退房28.5%。

調查進一步發現，即使有國旅優惠，仍有52.3%受訪者因「國內住宿價格偏高」放棄國旅；其次為平日很難請假37.3%、旅宿品質與價格不成正比29.3%、國旅整體CP值不高28.5%。另外，23.8%認為出國旅遊更有新鮮感，22.2%上班族則認為廉航／海外自由行價格更具有吸引力。

1111人力銀行發言人莊雨潔分析，從調查結果來看，國旅優惠確實能讓部分原本沒有計畫的民眾產生「想去看看」的念頭，但補助能否真正轉化成訂房與消費，還是要回到民眾最在意的價格、住宿品質與旅遊體驗。因此，「有補助」是刺激國旅的第一步，「值不值得多住一晚」才是決定消費能否被拉長的關鍵。莊雨潔指出，調查結果反映出國人對國旅的消費邏輯已經從「有補助就去」逐漸轉向「補助＋價格＋品質」的綜合評估。尤其當民眾願意多留一天，就代表住宿、餐飲、交通與景點等消費都有機會同步增加，因此若旅宿業者能搭配第二晚優惠、升等、早餐或在地體驗，將更有機會把「補助效益」進一步放大。

莊雨潔分析，國旅現在最大的競爭對手，已經不只是其他國內景點，而是「出國」。 當國內外旅遊的價格差距縮小，民眾自然會重新計算CP值，因此國旅若要提高競爭力，除了政府補助，旅宿業者也必須在房價、品質與服務上讓消費者感受到「留下來多玩一天是值得的」。

而政府推平日住宿優惠希望鼓勵國人避開假日出遊，實際上「請假」仍是上班族的一大痛點。調查發現，29.3%受訪者表示有可能因平日住宿優惠特別請1至2天假，25.3%視優惠金額而定，15.8%則視剩餘特休天數而定；真正「非常願意」平日請假出遊的僅5.5%。進一步詢問阻礙平日請假旅遊的原因，40.4%認為「國旅優惠仍不足以讓我特別請假」，32.5%擔心請假影響收入／績效，30.1%表示特休不夠，27.7%則受孩子上課影響；另有22.2%因工作太忙而無法安排。