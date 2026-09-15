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加熱菸增過敏性鼻炎、異位性皮膚炎風險 國健署籲青少年拒同儕激將法

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署提醒，任何形式的菸品及尼古丁產品均危害健康，更不是無害或安全的替代品，青少年應提高警覺，不因好奇或同儕影響而嘗試，為自己的校園生活選擇一條清新、自在且無菸的道路。聯合報系資料照
衛福部國健署提醒，任何形式的菸品及尼古丁產品均危害健康，更不是無害或安全的替代品，青少年應提高警覺，不因好奇或同儕影響而嘗試，為自己的校園生活選擇一條清新、自在且無菸的道路。聯合報系資料照

近年電子煙、加熱菸等新興菸品，常以新穎包裝、減害等話術吸引年輕族群注意，甚至以校園周邊為販售據點滲透，新學期已開學，衛福部國健署提醒，任何形式的菸品及尼古丁產品均危害健康，更不是無害或安全的替代品，青少年應提高警覺，不因好奇或同儕影響而嘗試，為自己的校園生活選擇一條清新、自在且無菸的道路。

研究指出，加熱菸中的菸草加熱後會產生乙醛、一氧化碳，以及致癌物苯駢芘（BaP）等有害成分，也與使用紙菸一樣會導致氧化壓力（Oxidative Stress），引發身體發炎反應，造成細胞及組織損傷，提高癌症發生率。國健署指出，青少年使用加熱菸恐增加氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎風險，也會影響心理健康，對原先喜好事物失去興趣，或難以感受到愉悅。

國健署署長沈靜芬指出，原本不吸食紙菸者中，曾使用加熱菸者未來開始吸食紙菸的機率是未使用加熱菸者的6.31倍，且戒菸成功的可能性也較低，並非如外界所稱「加熱菸危害較低」，學生可別誤信謠傳而嘗試使用，反而讓健康扣了分，近年世衛組織揭露，菸草產業利用新穎包裝、誤導性減害行銷，將目標對準青少年族群，讓其誤認新興菸品為時尚風潮，落入成癮圈套。

校園同儕常以激將法「試一下，敢不敢？」等，引誘其他人接觸新興菸品。國健署建議，青少年應避免一時好奇心、被起鬨帶著走，秉持「拒菸八不」踩穩立場，為自身健康守住底線，八不分別是堅持拒絕、告知理由、自我解嘲、遠離現場、友誼勸服、轉移話題、反說服法、反激將法，其中反激將法是「反將對方一軍」，讓對方知道不盲從朋友意見者，才是成熟的表現。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 國健署 青少年

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