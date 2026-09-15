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今明北東陰雨+南部午後熱對流 氣象署估杜鵑颱風明生成、曝對台影響

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
本周主要受到東北季風或東北風的影響，在迎風面大台北、東半部地區有一些局部短暫雨，桃園以南地區大致上晴到多雲為主，不過中午過後山區和南部部分平地要留意午後雷陣雨的影響。聯合報系資料照
本周主要受到東北季風或東北風的影響，在迎風面大台北、東半部地區有一些局部短暫雨，桃園以南地區大致上晴到多雲為主，不過中午過後山區和南部部分平地要留意午後雷陣雨的影響。聯合報系資料照

本周台灣附近天氣變化不大，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，主要受到東北季風或東北風的影響，在迎風面大台北、東半部地區有一些局部短暫雨，桃園以南地區大致上晴到多雲為主，不過中午過後山區和南部部分平地要留意午後雷陣雨的影響。

台灣附近環境現況，她說，中國華中到華北一帶有一些高壓系統，在高壓系統東移出海的過程中，它的前方為台灣帶來東北季風，所以今天、明天受到東北季風影響，台灣附近風力會比較強一些，迎風面也會有些降雨。另外，比較遠的太平洋面上，有一個熱帶性低氣壓，預計有機會在明天發展為杜鵑颱風。

謝佩芸表示，目前比較多資料顯示，這個熱帶性低氣壓周末前後來到日本南方海面，距離台灣遙遠，評估對台灣直接影響的機率偏低，但周末要留意可能對海上帶來影響。

受到東北季風影響，謝佩芸表示，迎風面從昨天到今天有一些回波對流移入台灣陸地，所以帶來降雨狀況。目前在東北部到花蓮北側對流發展強度比較旺盛一些，所以有比較明顯的雨勢。中南部上午晴到多雲的天氣為主，中午過後也會有熱對流發展。

降雨趨勢，她說，今天桃園以北和東半部地區要留意東北季風帶來的局部短陣雨，其中在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區可能有局部大雨。西半部地區尤其新竹以南地區，上午晴朗穩定，但中午過後在山區、嘉義以南部分平地留意午後雷陣雨的影響。這幾天中南部部分地區午後對流發展旺盛，雲林以南山區和近山區附近留意局部大雨，尤其短延時強降雨的出現。

謝佩芸說，明天的天氣環境持續受到東北季風影響，但水氣和今天相比會比較減少一些，降雨的範圍和雨勢和今天相比有機會稍微縮減。在桃園地區和大台北的東半側，明天的降雨會減少，明天主要在基隆北海岸、大台北山區、部分大台北地區的平地、宜蘭、東半部地區，有局部短暫雨。明天中午過後，山區和雲林以南地區有局部午後雷陣雨，雲林以南山區還是要留意局部大雨發生的狀況。

周四、周五東北季風逐漸減弱，影響更小，但謝佩芸表示，大環境還是以東北風為主，所以迎風面大台北地區、宜花地區仍有零星短暫降雨，山區有午後短暫陣雨，整體來說降雨趨勢減少。周末台灣附近仍受到東北風或是環境偏北風影響，迎風面地區依然有局部性短暫雨，但雨勢不是到非常大。

溫度趨勢，謝佩芸表示，今天東北季風影響下，白天高溫在桃園以北和東北部地區大致上27至28度，感受舒適；竹苗地區和花東地區高溫有機會30度左右；中南部沒有受到東北季風影響，所以天氣依然相當炎熱，預計高溫仍會來到32至33度，甚至有局部地區溫度會更高一點。南北溫差大，留意溫度變化。清晨的時候比較涼爽一些，各地低溫約23至34度左右，早起外出適時增添衣物。

她說，明天受到東北季風影響，溫度和今天類似。不過周四東北季風減弱，北台灣高溫又會再度回升。

謝佩芸表示，桃園至嘉義沿海、馬祖、澎湖、恆春半島今天留意較強陣風，海邊活動要注意安全。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

熱帶性低氣壓明天有機會發展為杜鵑颱風，周末前後來到日本南方海面，距離台灣遙遠，評估對台灣直接影響的機率偏低，但周末要留意可能對海上帶來影響。圖／中央氣象署提供
熱帶性低氣壓明天有機會發展為杜鵑颱風，周末前後來到日本南方海面，距離台灣遙遠，評估對台灣直接影響的機率偏低，但周末要留意可能對海上帶來影響。圖／中央氣象署提供

氣象署 對台 東北季風

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