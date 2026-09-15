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【櫻桃小丸子原作40週年】特展最後兩週！重溫原作、動畫與小丸子的經典日常

聯合新聞網／ 聯合數位文創
【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於9月28日正式閉展，還沒走進展場的粉絲，現在正是收藏這場40週年限定回憶的最後時刻。圖／聯合數位文創提供
【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於9月28日正式閉展，還沒走進展場的粉絲，現在正是收藏這場40週年限定回憶的最後時刻。圖／聯合數位文創提供

櫻桃小丸子原作40週年】特展自松山文創園區登場後，透過漫畫原稿展示、動畫回憶、立體場景與跨界藝術，讓不同世代重新走進櫻桃子老師筆下的日常。如今展覽正式進入最後兩週倒數，並將於9月28日正式閉展，還沒走進展場的粉絲，現在正是收藏這場40週年限定回憶的最後時刻。

從漫畫裡的一筆一畫，到記憶中熟悉的動畫旋律，本次特展以「原畫手稿 × 回憶 × 沉浸體驗」串起《櫻桃小丸子》跨越40年的作品軌跡。12大主題展區中，不僅能近距離欣賞櫻桃子老師珍貴的漫畫原稿，更將漫畫中的經典畫面轉化為立體場景，搭配77座全新打造的3D角色人偶，讓原本存在於紙張與螢幕中的小丸子世界，真實出現在觀眾眼前。對許多陪著小丸子長大的粉絲而言，《時光回憶路》更像是一條通往童年的時光隧道。約30台復古電視播放歷代動畫片頭、片尾曲，當熟悉旋律再次響起，也喚醒過去放學回家守在電視機前的記憶。那些曾經習以為常的日常，如今再回頭看，反而成為長大後格外珍惜的片段。

【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於9月28日正式閉展，還沒走進展場的粉絲，現在正是收藏這場40週年限定回憶的最後時刻。圖／聯合數位文創提供
【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於9月28日正式閉展，還沒走進展場的粉絲，現在正是收藏這場40週年限定回憶的最後時刻。圖／聯合數位文創提供

除了經典回憶，展覽也以跨界創作為熟悉角色帶來不同面貌。日本天后工藤靜香參與「小丸子的閃耀舞台」角色服裝設計，以「如果小丸子和同學們組成偶像團體」為發想，將Rock風格、舞台元素融入角色造型，在保留小丸子、小玉、花輪、野口、美環等人物特色的同時，也讓大家看見他們充滿個性的新模樣。

國際光影藝術家藤本実（Minoru Fujimoto）則為本展打造沉浸式作品《奇想劇場》，運用光影、音樂與空間變化，把小丸子腦海裡天馬行空的幻想延伸至真實世界，讓觀眾不只是「看展」，更能親自走入充滿想像力的沉浸空間。展場中還有經典街道、櫻花小橋、花田、富士山等多處立體場景，以及小丸子、小玉、花輪、野口等人氣角色互動拍照區，讓粉絲在展覽落幕以前，把那些喜歡的畫面真正留進自己的相簿。現場同步推出多款角色周邊與紀念商品，觀展之餘，也能將屬於小丸子的回憶帶回家。

【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於9月28日正式閉展，還沒走進展場的粉絲，現在正是收藏這場40週年限定回憶的最後時刻。圖／聯合數位文創提供
【櫻桃小丸子原作40週年】特展將於9月28日正式閉展，還沒走進展場的粉絲，現在正是收藏這場40週年限定回憶的最後時刻。圖／聯合數位文創提供

持有價票入場的觀眾，還可隨機獲得一張限定「角色IG透明相卡」，全套共五款，集結小丸子與小玉、花輪、美環、丸尾、野口等熟悉角色，搭配展場場景拍攝，就能留下專屬自己的小丸子紀念照。

從當年翻著漫畫、守在電視機前的小小觀眾，到現在帶著朋友、另一半，甚至孩子再次認識小丸子，改變的是我們的人生階段，不變的是那些簡單日常帶來的笑聲與共鳴。如今，這場40週年的限定相聚只剩最後兩週。如果還有沒看過的原稿、沒拍到的場景，或一直想來卻還沒排進行程的那一天，現在就是出發的時候。

9月28日展期落幕前，把握最後兩週，再走進小丸子的世界一次。無論是第一次來，還是想在閉展前再訪，都別讓下次再去變成錯過，為陪伴我們長大的《櫻桃小丸子》，留下屬於自己的40週年回憶。

【櫻桃小丸子原作40週年】特展

◇ 展覽日期｜2026年6月18日(四)-2026年9月28日(一)

◇ 展覽時間｜每日10:00-18:00（17:30停止售票及入場）

◇ 展覽地點｜松山文創園區 5號倉庫（台北市信義區光復南路133號）

◇ 主辦單位｜天王星企業有限公司、聯合數位文創股份有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 授權單位｜SAKURA PRODUCTION Co.,Ltd.、NIPPON ANIMATION CO., LTD.、天王星企業有限公司、香港商東友企業有限公司台灣分公司

◇ 展覽官網｜ https://uevent.udnfunlife.com/maruko40tw

◇ 售票資訊｜udn售票網 https://reurl.cc/epbxlb

動畫 櫻桃小丸子 松山文創園區

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