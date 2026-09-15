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旅遊業不滿赴陸未登錄最高罰5萬元 砲轟「於法無據」

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
旅遊業不滿赴陸未登錄要罰，觀光署今與業者開會討論。聯合報系資料照片
旅遊業不滿赴陸未登錄要罰，觀光署今與業者開會討論。聯合報系資料照片

交通部觀光署日前發函旅行業者，要求自9月起辦理赴陸考察、參訪及旅客自組團業務，需逐團協助旅客完成赴陸行前登錄等注意事項，否則最高開罰5萬元，引發旅遊業者強烈反彈。旅行業全聯會理事長吳盈良強調，公會願意配合觀光署政策，但絕對不可開罰，於法無據。

針對此案，因引發旅遊業者強烈反彈，觀光署今與各公會開會討論，旅遊業者也召開會前會討論，凝聚業者訴求。吳盈良表示，觀光署既然有要求，公會當然會盡可能告知旅行社業者協助政府登錄赴陸旅客資料，但絕對不可以有罰則，因為要求這件事本身就沒有法源，現在禁團令就是沒法源，政府又要禁團，又要求旅行社出團赴陸得登錄，沒登錄還要開罰，沒法源的事情怎麼可以開罰？

吳盈良說，觀光署還要求旅行社登錄後要留底備查，放眼全世界，都已經這麼重視個資的標準，怎麼可能還會反過來要求旅行社將資料留底給觀光署備查？這根本是不合法、不合理的要求，為何旅行社要冒這風險？

目前政府仍將中國大陸、香港、澳門的旅遊警示燈號設為代表避免前往的「橙色」，不過，根據觀光署統計，今年上半年國人前往大陸旅遊高達184萬人次，僅次於日本，位居國人出境旅遊目的地第二名。

開罰 旅遊業 觀光署

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