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重機族看過來…北市路邊6.3萬機車格全開放 10月6日起都能停

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市大型重型機車停放政策新里程，停管處今宣布10月6日起開放大型重型機車停放公有路邊收費機車格。記者林佳彣／攝影
北市大型重型機車停放政策新里程，停管處今宣布10月6日起開放大型重型機車停放公有路邊收費機車格。記者林佳彣／攝影

北市機車與大型重機共用格位試辦計畫2.0去年上路，停管處今宣布大型重型機車停放政策邁入下階段，10月6日起試辦開放全市所有路邊約6.3萬席收費機車格供停放，此舉不僅是北市友善大型重型機車環境的重要里程碑，也期望有效緩解路邊汽車車位供不應求現況況。

停管處表示，過去大型重型機車依規定須停放汽車停車格，然而在實務營運上，面對汽車車主反映汽車格位一位難求，大型重型機車爭取道路平權，且大型重型機車車體停放汽車格內常衍生空間浪費的爭議。  因此，停管處去年推動「機車與大型重機共用格位的試辦計畫2.0」，從初期特定路段試辦大型重型機車停放，逐步擴大至公有路外停車場。

停管處指出，在為期6個月36個路外停車場開放機車區供大型重型機車停放後，收集試辦期間的路外及路邊數據監測、市民意見回饋，超過50%市民支持大型重型機車另定費率停放機車格內；依據試辦計畫觀察發現，大型重型機車試辦停放一般機車格並未對一般機車的停放秩序造成嚴重衝擊，整體周轉率與空間彈性皆有顯著提升。

停管處說，在確認安全、秩序與可行性均達預期標準後，決定10月6日擴大試辦計畫範圍，全市公有路邊收費機車格開放大型重型機車（紅牌、黃牌）停放。大型重型機車停放於收費機車停車格時可斜停2格，停車費率為40元/次；若因車身尺寸或加裝箱體等需求，仍可停放於既有汽車停車格，則維持汽車費率計收。

停管處提醒，此次開放僅限公有路邊收費機車格，部分未納入收費的巷弄機車格、設有特殊禁停標誌的路段，仍須遵守現場交通標誌與標線指示。後續將密切觀察新階段上路後的停放秩序，並持續加強宣導。 

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