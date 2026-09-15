有補助你會多住一晚嗎？業者調查：逾6成上班族年底前有過夜國旅計畫

交通部再推新的國旅補助，1111人力銀行進行「補助來了，你會多住一晚嗎？2026國旅大調查」，從民眾出遊意願、住宿選擇到國旅痛點，全面了解國人對這波國旅優惠的真實想法。調查發現，3成9上班族因國旅優惠提高平日出遊意願，近7成願多住一晚。

此外，14.2%原本沒有國旅計畫，但看到國旅優惠後開始考慮，顯示政府補助確實具有刺激旅遊需求的效果，總計超過6成（60.9%）的上班族年底前有過夜國旅計畫。

1111人力銀行調查顯示，52.3%的受訪者今年已經安排國旅出遊，另外47.6%尚未安排。而國旅優惠登場後，展望今年9月至年底，21.4%已訂好住宿或行程，19.8%正在尋找目的地或住宿，另有5.5%確定會去但尚未訂房。

至於這波平日住宿優惠究竟能不能讓民眾願意「多住一晚」？ 33.3%受訪者表示「可能會，要看住宿原價」，26.1%則認為「要看目的地是否值得多玩一天」，另有9.5%明確表示「會，補助有感，願意多住一晚」。如果以「連住2晚」來看，平均需提供3,545元補助上班族較願意多住一晚，但也有19%認為「金額不是主要考量，其他旅遊條件更重要」。

福容大飯店整合行銷處協理孫莙喻表示，2026國旅補助9月上路，平日出遊再迎旅遊利多。福容大飯店串聯全台據點推出多元加碼優惠，從最高10,000元禮遇券、館內消費抵用券、房型升等，到餐飲、住宿與生日好禮，讓旅客不只省下住宿費，更能把旅遊預算延伸至美食、景點與休閒體驗。此次平日住宿補助第一晚最高800元、同一旅宿續住第二晚再加碼1,200元；福容徠旅徠加碼，最高可折抵房費3,500元，每人每晚最低只要1,125元起，福容更依各地特色打造「住福容、玩在地」的旅遊提案，從海岸度假、親子旅行到城市漫遊，都能找到適合自己的旅行方式。

1111人力銀行執行董事陳曉蓁表示，為響應政府推動國旅活動，1111人力銀行設立「1111國旅補助特輯網站」(https://www.gogogo.com.tw/) ，囊括國旅補助、住宿優惠與各縣市期間限定方案，並推出「AI幫我排行程」服務，讓民眾可以透過AI一鍵規劃整套順暢的景點行程；網站更彙整「加碼旅宿」懶人包，搜集並整理全台有提供額外好康的飯店與民宿，省去一家家比價的時間。