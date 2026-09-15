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食藥署攔26公噸中國大陸蘿蔔農藥超標 印度「阿魏調味粉」檢出蘇丹4號

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定食品共5批，其中一批為高達26.6公噸中國大陸輸出的白蘿蔔，檢出農藥殘留超標0.05ppm，全數被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定食品共5批，其中一批為高達26.6公噸中國大陸輸出的白蘿蔔，檢出農藥殘留超標0.05ppm，全數被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定食品共5批，其中一批為高達26.6公噸中國大陸輸出的白蘿蔔，檢出農藥殘留超標0.05ppm，全數被要求退運或銷毀；旗下有祥雲龍吟、RAW等米其林餐廳，並代理双聖、茹絲葵等知名全球餐飲業者的香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司，則因報驗吸油盤溶出試驗不合格，在邊境抽驗比率調升為加強抽批查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，雲林縣日豪農產有限公司報驗一批大陸白蘿蔔，檢出檢出殘留農藥賽速安0.30ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，賽速安於根莖菜類容許量為0.25ppm，這批26公噸600公斤白蘿蔔在邊境必須退運或銷毀，此為該公司6個月內首批不合格，食藥署依規定在邊境調升抽驗比率為2至5成的加強抽批，大陸蘿蔔半年內已有2批不合格，維持加強抽批查驗。

香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司報驗馬來西亞吸油盤，溶出試驗檢出蒸發殘渣64ppm，氯仿可溶物56ppm，依規定這類紙製食品容器具，溶出試驗蒸發殘渣30ppm以上者，其氯仿可溶物應為40ppm以下，劉芳銘指出，這批共185.7公斤吸油盤在邊境需退運或銷毀，食藥署針對香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司在邊境的抽驗比率，調升為加強抽批，抽驗比率為2至5成。

天崧企業有限公司報驗一批印度「阿魏調味粉」，檢出不得使用的蘇丹色素四號，共500公斤在邊境需直接銷毀。劉芳銘指出，今年3月7日至9月7日，食藥署共受理印度調味醬，報驗34批，檢驗不合格1批，不合格率2.9%，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署已從115年9月8日起至116年9月7日止，針對印度的其他調味醬在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

天崧企業有限公司報驗一批印度「阿魏調味粉」，檢出不得使用的蘇丹色素四號。圖／食藥署提供
天崧企業有限公司報驗一批印度「阿魏調味粉」，檢出不得使用的蘇丹色素四號。圖／食藥署提供

蘇丹 食藥署 超標

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