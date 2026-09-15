快訊

台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1名「台積寶寶」

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

iPhone 13 Pro撐5年「該換iPhone 18 Pro嗎？」 網點關鍵：1狀況直接換

聽新聞
0:00 / 0:00

航港局啟動東莒島燈塔常設展 9月17日起免費參觀

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
東莒島燈塔將推常設展，9月17日起免費參觀。圖／航港局提供
東莒島燈塔將推常設展，9月17日起免費參觀。圖／航港局提供

航港局為持續推動燈塔文化觀光，積極保存活用國定古蹟東莒島燈塔的歷史價值，特別進行常設展示全面更新，以「東莒島的守光時刻」為主題，更新歷史文物展覽及特色互動體驗，自9月17日起開放免費參觀，一同體會燈塔守溫暖而堅韌的守望精神。

東莒島燈塔於1872年點燈啟用，迄今已邁入第154年，為清末洋式燈塔興建潮中的重要代表之一。塔身由當地花崗岩砌築而成，高19.5公尺，獨具特色的是燈塔主燈與展覽室（原辦公室）之間設有一道白色防風矮牆，是早期為了抵禦強風，守護燈塔守手提的燈火，現已成為園區內極具歷史溫度的經典地景。燈塔於民國77年被指定為古蹟，並於民國97年升格為國定古蹟，見證了百年來閩江口航道的變遷與馬祖地方的歲月記憶。

航港局表示，本次常設展規劃6大主題，包含「提燈前行」、「照亮海疆」、「石誌百年」、「登島尋光」、「守光日常」以及「以光為家」。從全臺36座燈塔及燈塔基礎知識切入，進而聚焦東莒島燈塔的建築工藝與燈塔守日復一日的守光日常，並展出多件歷史珍貴文物，包含製作於約1850年的英國米爾納（Milner's Co.）專利防火保險箱、早期換班通訊用的通訊電鈴等，相當具有歷史代表性。

為增添參觀互動性與沉浸體驗，航港局指出，本次特別設計「煤油提燈」體驗裝置，當民眾提起提燈時即可點亮燈光，搭配展區的銀河星空投影與東莒海浪聲環境音效，彷彿親身跟隨燈塔守夜間巡視的足跡；展區內亦設有1:20東莒島燈塔精緻剖面模型，讓民眾能一窺東莒島燈塔的建築奧秘。此外，展區走廊設有最佳拍照點，能記錄東莒島燈塔與經典白色矮牆的唯美身影，並特別設計紀念明信片供民眾免費索取。

航港局為慶祝常設展嶄新亮相並鼓勵民眾響應國旅政策，民眾只要親臨現場參觀並於展覽室拍照，在「交通部航港局」官方臉書專頁活動貼文下方上傳照片並留言，即可參加抽獎，有機會獲得「燈塔小夜燈」及「馬祖紀念酒」，合計抽出25份，誠摯邀請大家走進馬祖東莒，親自感受這座極具溫度的百年燈塔，開啟守光的歷史旅程。

東莒島燈塔將推常設展，9月17日起免費參觀。圖／航港局提供
東莒島燈塔將推常設展，9月17日起免費參觀。圖／航港局提供

東莒島燈塔將推常設展，9/17起免費參觀。圖／航港局提供
東莒島燈塔將推常設展，9/17起免費參觀。圖／航港局提供

燈塔 東莒 航港局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

跨越一甲子的重逢 美村綜合服務園區正式啟用 六十年臺美記憶化作全齡共享的溫暖日常

喝可口可樂竟是校外教學特權？1998 年「可口可樂世界」開幕，最歡樂的觀光工廠

「島嶼生活節」掀起海洋走讀風潮 「基隆400」一日雙島遊程 媒體及KOL率先登島體驗

基隆跳島去！「島嶼生活節」一日雙島遊程開箱：解鎖基隆嶼海檻奇觀與和平島無敵海景

相關新聞

秋節近文旦1顆5元掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

秋節腳步近了，應景水果文旦柚採收上市，嘉義市傳統市場共和市場出現文旦1顆5元低價，吸引婆媽搶買。相較嘉市果菜市場目前文旦平均拍賣價每公斤約25元，零售市場5元價格明顯偏低，引發消費者對產地及品質好奇。

夏天衣服別收！賈新興：下周秋老虎接力 杜鵑最快今成颱可能影響日本

今明兩天東北風影響，迎風面偏涼有零星雨 ‧ 中南部溫差稍大。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，下周後期可能迎來秋老虎的天氣型態，夏天的衣服別急著收。此外，杜鵑颱風最快今天生成。

杜鵑最快今生成 專家：下周一起影響日本 乾脆不囉嗦的颱風

位於關島附近海面的熱帶性低氣壓TD28號持續發展，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，最快將於今、明兩天再增強為颱風杜鵑（Dujuan，中國命名）。在環境駛流場的導引下，後續將朝琉球群島東南方海域移動。以拋物線的方式，轉向日本的機率較高。

食藥署攔26公噸中國大陸蘿蔔農藥超標 印度「阿魏調味粉」檢出蘇丹4號

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定食品共5批，其中一批為高達26.6公噸中國大陸輸出的白蘿蔔，檢出農藥殘留超標0.05ppm，全數被要求退運或銷毀；旗下有祥雲龍吟、RAW等米其林餐廳，並代理双聖、茹絲葵等知名全球餐飲業者的香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司，則因報驗吸油盤溶出試驗不合格，在邊境抽驗比率調升為加強抽批查驗。

準杜鵑颱風最新路徑曝！粉專：不排除侵襲日本 朝關西至東北逼近機率高

熱帶性低氣壓將增強為輕度颱風杜鵑。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前系統距離台灣約3200公里，未來幾天將沿著太平洋高壓邊緣持續移動，預計下周逐漸轉向日本附近海域。󠀠

舊iPhone不降反漲更想換新機？醫揭「乾脆買新的」心理陷阱

蘋果上周發表iPhone Duo、iPhone 18 Pro系列，不少人明明手機還堪用，看到新品卻突然覺得「該換了」，甚至舊款沒降反漲，更讓人萌生「乾脆買新的」念頭。精神科醫師楊聰財指出，背後涉及社會比較、預期落差、錨定及損失規避等心理機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。