航港局啟動東莒島燈塔常設展 9月17日起免費參觀

航港局為持續推動燈塔文化觀光，積極保存活用國定古蹟東莒島燈塔的歷史價值，特別進行常設展示全面更新，以「東莒島的守光時刻」為主題，更新歷史文物展覽及特色互動體驗，自9月17日起開放免費參觀，一同體會燈塔守溫暖而堅韌的守望精神。

東莒島燈塔於1872年點燈啟用，迄今已邁入第154年，為清末洋式燈塔興建潮中的重要代表之一。塔身由當地花崗岩砌築而成，高19.5公尺，獨具特色的是燈塔主燈與展覽室（原辦公室）之間設有一道白色防風矮牆，是早期為了抵禦強風，守護燈塔守手提的燈火，現已成為園區內極具歷史溫度的經典地景。燈塔於民國77年被指定為古蹟，並於民國97年升格為國定古蹟，見證了百年來閩江口航道的變遷與馬祖地方的歲月記憶。

航港局表示，本次常設展規劃6大主題，包含「提燈前行」、「照亮海疆」、「石誌百年」、「登島尋光」、「守光日常」以及「以光為家」。從全臺36座燈塔及燈塔基礎知識切入，進而聚焦東莒島燈塔的建築工藝與燈塔守日復一日的守光日常，並展出多件歷史珍貴文物，包含製作於約1850年的英國米爾納（Milner's Co.）專利防火保險箱、早期換班通訊用的通訊電鈴等，相當具有歷史代表性。

為增添參觀互動性與沉浸體驗，航港局指出，本次特別設計「煤油提燈」體驗裝置，當民眾提起提燈時即可點亮燈光，搭配展區的銀河星空投影與東莒海浪聲環境音效，彷彿親身跟隨燈塔守夜間巡視的足跡；展區內亦設有1:20東莒島燈塔精緻剖面模型，讓民眾能一窺東莒島燈塔的建築奧秘。此外，展區走廊設有最佳拍照點，能記錄東莒島燈塔與經典白色矮牆的唯美身影，並特別設計紀念明信片供民眾免費索取。

航港局為慶祝常設展嶄新亮相並鼓勵民眾響應國旅政策，民眾只要親臨現場參觀並於展覽室拍照，在「交通部航港局」官方臉書專頁活動貼文下方上傳照片並留言，即可參加抽獎，有機會獲得「燈塔小夜燈」及「馬祖紀念酒」，合計抽出25份，誠摯邀請大家走進馬祖東莒，親自感受這座極具溫度的百年燈塔，開啟守光的歷史旅程。

東莒島燈塔將推常設展，9月17日起免費參觀。圖／航港局提供