快訊

台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1名「台積寶寶」

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

iPhone 13 Pro撐5年「該換iPhone 18 Pro嗎？」 網點關鍵：1狀況直接換

聽新聞
0:00 / 0:00

舊iPhone不降反漲更想換新機？醫揭「乾脆買新的」心理陷阱

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
蘋果上周發表iPhone Duo、iPhone 18 Pro系列，不少人明明手機還堪用，看到新品卻突然覺得「該換了」。圖／取自蘋果官網
蘋果上周發表iPhone Duo、iPhone 18 Pro系列，不少人明明手機還堪用，看到新品卻突然覺得「該換了」。圖／取自蘋果官網

蘋果上周發表iPhone Duo、iPhone 18 Pro系列，不少人明明手機還堪用，看到新品卻突然覺得「該換了」，甚至舊款沒降反漲，更讓人萌生「乾脆買新的」念頭。精神科醫師楊聰財指出，背後涉及社會比較、預期落差、錨定及損失規避等心理機制。

蘋果9月9日發表首款摺疊手機iPhone Duo，以及iPhone 18 Pro、18 Pro Max，新機從相機、效能、電池及AI功能全面升級；不同於過去新品推出後舊機降價的印象，今年部分舊款iPhone價格反而上調，市場分析認為與記憶體等零組件成本上升有關，也讓消費者重新面臨「該買舊款還是直上新款」的選擇。

楊聰財指出，手機明明沒壞，新品一推出卻突然覺得手上手機「過時」，首先與「社會比較」有關。新品發表會、網路開箱、朋友換機等訊息密集出現，會不斷提醒消費者「別人已經升級」，手機又兼具身分與社交象徵，很容易讓人把原本正常可用的產品，重新評估為落後。

此外，新機強調更快晶片、更強相機及AI功能，也會形成新的比較基準。原本覺得手機速度、拍照都夠用，一旦與新規格並列比較，就可能產生「相對剝奪感」，覺得自己少了某些功能；這並不代表實際需求突然增加，而是心理參考點改變。

若消費者原本打算「等新機上市、舊機降價」，最後卻發現舊款不降反漲，楊聰財說，容易產生明顯的「預期落差」。人對得失的感受並非只看最後價格，也會拿結果和原先期待比較，原本預期省錢卻變得更貴，可能出現失望、焦躁，甚至「早知道就先買」的懊悔。

當舊款與新款價差進一步縮小，「都花這麼多了，不如多一點買最新的」心理也容易出現。楊聰財表示，這牽涉「錨定效應」，當消費者已接受較高的手機價格，多增加一小段金額，主觀感受會變得較不明顯；加上擔心現在不買、未來還會再漲的「損失規避」，更可能加快下單。

至於品牌是否可能刻意讓舊款顯得「沒那麼划算」來推升新品銷售？楊聰財表示，行銷上確實常透過價格對照、產品階梯與稀缺性塑造選擇情境，讓其中一項產品成為比較基準，但不能因此直接認定漲價就是刻意「逼買新機」，仍須考量零組件、供應鏈及成本等因素。

楊聰財建議，想避免被「換機焦慮」牽著走，可先替自己設定2至3天冷靜期，重新檢視手機是否真的影響工作、拍照、續航或日常使用；若只是看到別人換新機後突然覺得舊機不好用，就要注意可能是比較心理作祟。「換不換手機應由真正需求決定，而不是由發表會決定」，把「想要」與「需要」分開，才能避免情緒性消費。

iPhone iPhone Duo iPhone 18 Pro 心理學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

iPhone Duo將複製第一代iPhone革命？他預言折疊手機十年內市占拚過半

009829迎記憶體超級週期！iPhone舊機最高漲1.1萬 三星、SK海力士成焦點

果粉搶瘋！燦坤iPhone18預購不到1分鐘完售 「這規格與新色」最快被掃光

iPhone Duo才剛登場 蘋果史上最大新品潮將一路排到2027年

相關新聞

秋節近文旦1顆5元掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

秋節腳步近了，應景水果文旦柚採收上市，嘉義市傳統市場共和市場出現文旦1顆5元低價，吸引婆媽搶買。相較嘉市果菜市場目前文旦平均拍賣價每公斤約25元，零售市場5元價格明顯偏低，引發消費者對產地及品質好奇。

夏天衣服別收！賈新興：下周秋老虎接力 杜鵑最快今成颱可能影響日本

今明兩天東北風影響，迎風面偏涼有零星雨 ‧ 中南部溫差稍大。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，下周後期可能迎來秋老虎的天氣型態，夏天的衣服別急著收。此外，杜鵑颱風最快今天生成。

杜鵑最快今生成 專家：下周一起影響日本 乾脆不囉嗦的颱風

位於關島附近海面的熱帶性低氣壓TD28號持續發展，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，最快將於今、明兩天再增強為颱風杜鵑（Dujuan，中國命名）。在環境駛流場的導引下，後續將朝琉球群島東南方海域移動。以拋物線的方式，轉向日本的機率較高。

食藥署攔26公噸中國大陸蘿蔔農藥超標 印度「阿魏調味粉」檢出蘇丹4號

衛福部食藥署今天公布邊境攔截不符我國食安規定食品共5批，其中一批為高達26.6公噸中國大陸輸出的白蘿蔔，檢出農藥殘留超標0.05ppm，全數被要求退運或銷毀；旗下有祥雲龍吟、RAW等米其林餐廳，並代理双聖、茹絲葵等知名全球餐飲業者的香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司，則因報驗吸油盤溶出試驗不合格，在邊境抽驗比率調升為加強抽批查驗。

準杜鵑颱風最新路徑曝！粉專：不排除侵襲日本 朝關西至東北逼近機率高

熱帶性低氣壓將增強為輕度颱風杜鵑。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前系統距離台灣約3200公里，未來幾天將沿著太平洋高壓邊緣持續移動，預計下周逐漸轉向日本附近海域。󠀠

舊iPhone不降反漲更想換新機？醫揭「乾脆買新的」心理陷阱

蘋果上周發表iPhone Duo、iPhone 18 Pro系列，不少人明明手機還堪用，看到新品卻突然覺得「該換了」，甚至舊款沒降反漲，更讓人萌生「乾脆買新的」念頭。精神科醫師楊聰財指出，背後涉及社會比較、預期落差、錨定及損失規避等心理機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。