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聚餐邊吃邊聊出事！65歲男海帶卡食道 胃鏡夾出「幾乎沒嚼就吞」
吃太快，小心出大事！65歲張姓男子與親友聚餐，邊吃邊聊沒注意嘴裡食物，突然胸口有異物感、吞嚥不適，緊急就醫，醫師照胃鏡一看也傻眼，一大片海帶牢牢卡在食道，最後費了約10分鐘才取出，幸未造成食道嚴重損傷。
阮綜合醫院消化內科醫師蕭偉成表示，張男席間邊吃邊聊天，一口接一口，一塊海帶幾乎沒咀嚼就直接吞下肚，怎麼吞嚥都無法緩解。
親友見狀趕緊送他到診所就醫，海帶體積不小，卡在食道動彈不得，診所難以處理，隨即轉送醫院急診，胃鏡檢查時，鏡頭一伸入食道中段後，果然發現一片2公分乘4公分海帶「橫躺」在食道內。
棘手的是，海帶表面又滑又軟，內視鏡夾取時難以施力，加上體積不小，也無法直接往下推入胃部，處理難度比想像中高，最後醫療團隊改用內視鏡取石網籃，先將整片海帶套住固定，再一點一點往外拉，花了10分鐘「拔河」才拉出，卡在胸口的不適感也隨即緩解。
蕭偉成指出，臨床上碰到食物或異物卡在食道不少見，最常夾出的其實是魚刺，但肉塊、海帶、海藻類、菇類、年糕、麻糬等黏性食物，也都可能成為食道殺手。他表示，60歲以上民眾隨著年齡增長，咀嚼肌、舌肌及吞嚥肌群力量逐漸下降，舌頭推送食物能力變弱、吞嚥反應也可能變慢；若牙口不好或食道狹窄等問題，更容易在沒嚼碎的情況下，讓食物卡在咽喉或食道。
蕭偉成提醒，聚餐時最容易因為聊天、趕著吃，不知不覺把食物整口吞下，若吃東西後突然出現明顯吞嚥困難、胸口或喉嚨有異物感，甚至連口水都吞不下去，千萬別以為吞口飯壓下去或猛灌水就能解決，可能讓異物卡得更深，增加食道受傷風險，應盡快就醫。
他也提醒長輩，吃慢一點、嚼仔細一點、少邊吃邊聊，魚肉、肉塊、海帶、菇類及年糕麻糬等食物，更應切小塊、充分咀嚼後再吞，別讓一頓開心聚餐，最後變成急診驚魂。
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