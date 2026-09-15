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八里城市沙雕展精采不落幕 展期延長至10月11日

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
沙雕師工作坊最後加碼，10月場次將於9月29日中午12時開放報名。圖／新北市高灘處提供
沙雕師工作坊最後加碼，10月場次將於9月29日中午12時開放報名。圖／新北市高灘處提供

2026八里城市沙雕展自開展以來，吸引眾多親子家庭及遊客造訪八里左岸，欣賞沙雕藝術。為讓更多民眾有機會欣賞沙雕，也讓這份夏日限定的河岸風景延續至初秋，新北市高灘處宣布沙雕展將延長至10月11日。

高灘處長黃裕斌表示，今年八里城市沙雕展以San-X Universe人氣角色巧妙融入沙雕藝術，深受大小朋友喜愛，搭配淡水河畔獨有的自然景觀，打造兼具藝術創意與河岸風情的觀展體驗，白天欣賞沙雕作品細節，傍晚迎著河岸微風欣賞夕陽，夜晚則有光環境點亮河岸，讓民眾從白天到夜晚，都能感受不同時刻的展覽魅力，邀請暑假期間還沒來得及造訪，或想再次回味展覽的民眾，把握機會相約家人好友再訪八里左岸。

廣受好評的「沙雕師工作坊」也持續加碼，邀請大小朋友不只看沙雕，更能親手挑戰沙雕創作，在專業沙雕師帶領下認識製作技巧，一步步感受沙雕作品成形的過程與創作樂趣，歡迎親子家庭把握假日時光，在欣賞沙雕藝術之餘親手玩沙創作，為河岸小旅行增添更多趣味與難忘回憶。10月份場次將於9月29日中午12時開放報名，報名連結https://www.beclass.com/rid=30527686a52fba239445，名額有限，額滿截止。

高灘處指出，八里城市沙雕展不只是一場期間限定的藝術展覽，透過沙雕藝術及體驗活動，串聯起河岸遊憩與周邊觀光資源，帶領民眾以不同方式感受八里的多元魅力！民眾除了欣賞沙雕作品，也可騎乘自行車悠遊河岸、搭乘渡船往返淡水，走訪十三行博物館、八里老街及淡江大橋等周邊景點，規畫一趟豐富又悠閒的河岸小旅行。

八里城市沙雕展交通資訊，可搭乘捷運淡水線至關渡站，並轉乘紅13公車，於左岸公園（左岸碼頭）站下車。搭乘捷運淡水線至淡水站，並轉乘115公車，平日於渡船頭站下車，假日於左岸公園（左岸碼頭）站下車，假日採預約制，需於發車前一日晚間10時30分前至「跳蛙公車App」或「北北基好玩卡」完成線上購票預約。若是自行前往，導航可搜尋「八里左岸公園」。

San-X Universe人氣角色將在八里陪伴大家到10月11日。圖／新北市高灘處提供
San-X Universe人氣角色將在八里陪伴大家到10月11日。圖／新北市高灘處提供

八里城市沙雕展展期延長至10月11日，快來與San-X Universe的人氣角色們一起留下美好回憶。圖／新北市高灘處提供
八里城市沙雕展展期延長至10月11日，快來與San-X Universe的人氣角色們一起留下美好回憶。圖／新北市高灘處提供

2026八里城市沙雕展與San-X攜手合作，吸引眾多民眾造訪八里左岸。圖／新北市高灘處提供
2026八里城市沙雕展與San-X攜手合作，吸引眾多民眾造訪八里左岸。圖／新北市高灘處提供

八里 沙雕 城市

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