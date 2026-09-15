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高鐵假期搶攻深度國旅 首推8條實境遊戲路線

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵旗下高鐵假期再推國旅新玩法，首度攜手「好物謎」、「Popworld」、「聚樂邦」三大實境遊戲品牌，推出「實境遊戲．城市探索」系列，串聯台北、台中、高雄三大城市，共推出8條結合實境解謎的旅遊行程，讓旅客跟著故事情節穿梭城市街區、古蹟及景點，一邊解謎、一邊探索城市鮮為人知的故事。

台灣高鐵表示，實境遊戲是結合現實環境、道具與故事情境，讓玩家在真實場景中完成解謎任務的沉浸式體驗。此次高鐵假期新產品源自青年學子的創意提案，經進一步開發後轉化為實際旅遊產品，希望讓旅客即使多次造訪同一座城市，也能透過不同故事及遊戲玩法，重新發現城市魅力。

此次推出的8條行程涵蓋歷史戰場、老城街區、博物館及在地巷弄，並以2至6人團體遊玩為主要設計，適合親友結伴同行。其中，台北淡水推出「再會滬尾」系列，旅客可透過實境遊戲重返1884年中法戰爭後的淡水，化身北管亂彈戲班花旦「阿火」，搭配AR互動及解謎道具包，在神明夢境與清朝官兵追逐的故事情節中，探索淡水百年歷史。

另一條「再會滬尾－致那天之後的你」則延續「阿火」的故事，旅客將循著滬尾之役後的愛情足跡及書信暗語，走訪淡水周邊景點，從另一段故事視角認識淡水。

台北另有北門老城區及國立臺灣博物館主題實境遊戲，旅客可透過解謎探索古蹟、歷史建築及博物館館藏，在動植物標本、化石等展品間尋找線索，重新認識熟悉的台北街區與自然歷史。

台中則推出台中火車站「古德渡假村」實境遊戲，串聯歷史建築及文創景點，帶領旅客從遊戲任務認識台中老城區發展；高雄則以鹽埕為主題，推出「屋與角：埕封的記憶」，走訪老屋、巷弄及在地美食，透過解謎探索鹽埕街區的歷史故事。

價格方面，台北淡水「再會滬尾－重返古戰場」1日輕鬆遊，左營出發每人2,615元起；台中火車站「古德渡假村」實境遊戲，台北出發每人1,870元起；高雄鹽埕「屋與角：埕封的記憶」實境遊戲，台北出發每人2,885元起。系列產品均包含高鐵來回車票及實境遊戲包，另加贈限量「搭高鐵．遊台灣」雙面提袋，送完為止。

台灣高鐵表示，持續以「搭高鐵．遊台灣」為核心，開發多元旅遊產品，此次將青年創意轉化為實際旅遊商品，盼透過城市探索與實境解謎，讓旅客以不同視角深入認識台灣各地。

此外，10月1日起，購買10月16日至11月9日期間出發的任一「高鐵假期」產品，還可獲贈兩張ITF台灣國際旅展門票，數量有限、送完為止，旅客可提前規劃高鐵旅遊行程。

高鐵 國旅 台中

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