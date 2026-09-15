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子宮內膜癌發生率上升 切除3年後竟肺轉移 醫師提醒勿忽略這些警訊

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
電腦斷層發現，病人肺部出現多科結節，證實子宮內膜癌遠端轉移。圖／台北慈濟醫院提供
電腦斷層發現，病人肺部出現多科結節，證實子宮內膜癌遠端轉移。圖／台北慈濟醫院提供

63歲徐女士3年前因異常出血至婦產科就醫，確診第一期子宮內膜癌，接受子宮、輸卵管、雙側卵巢切除及部分淋巴結摘除手術。不料日前追蹤時，發現肺部出現多顆結節，經電腦斷層導引切片及病理染色證實為子宮內膜癌的肺部轉移，且疾病已進入第四期。醫師為患者安排化學治療合併免疫治療，兩個多月後，肺部結節明顯消退，疾病控制良好，目前持續治療中。

台北慈濟醫院血液腫瘤科醫師楊牧峻指出，子宮內膜癌與子宮內膜長期受到雌激素刺激有關，而肥胖、糖尿病、未曾生育、多囊性卵巢症候群及年齡增加都可能提高罹病風險，少部分則是遺傳的緣故。近年來，子宮內膜癌發生率持續增加，約每10萬名女性有19人發生，在女性癌症中排名第五，是台灣常見的婦科癌症之一。楊牧峻表示，此癌症過去多發生於五60歲以上停經女性，但隨著生活型態改變，近年也可見較年輕患者，若發生在年長女性，症狀以停經後又出血最為常見；而未停經的女性則可能出現月經週期突然紊亂、長時間出血或經血量明顯增加。

子宮內膜癌的早期發現相當重要，若順利接受治療，第一、二期的五年存活率可達約75%至95%，但若出現遠端轉移，則會下降至僅約二至三成。治療上，早期病人以手術治療為主，切除子宮、輸卵管及卵巢後，再依病理分期、腫瘤型態及復發風險評估是否追加放射治療或化學治療；若進入晚期或治療後復發，則需以全身性治療為主。

楊牧峻指出，過去晚期或復發型患者主要依賴化療，近年最大的改變是加入免疫治療，化療是直接攻擊快速分裂的癌細胞，免疫治療則是重新活化免疫系統，使免疫細胞能辨認並攻擊癌細胞。

臨床上，針對新診斷晚期或復發患者會檢測MMR（Mismatch Repair），也就是DNA錯配修復功能，若證實功能缺陷（dMMR），即代表對免疫治療有較佳的反應。台灣子宮內膜癌患者中約有25-30%屬於dMMR，治療後疾病惡化或死亡的風險約可降低六到七成；至於功能正常者（pMMR），研究顯示，若能將免疫、化療合併使用，仍可以降低癌症惡化風險。

「子宮內膜癌跟許多癌症不同，經常在早期就用出血的方式來提醒病人。看到出血不要害怕，反而要把握這個早期治療的機會。」楊牧峻提醒，子宮內膜癌早期發現的治癒率非常高，愈早檢查愈好，勿認為「只有一點點血，過幾天就好。」此外，即便發現時已是晚期，也別輕言放棄，現在醫學進步，除了手術、化療及放射治療外，也可透過腫瘤分子檢測評估免疫治療，為患者爭取更長的疾病控制時間與治療機會。

醫師楊牧峻指出，子宮內膜癌的早期發現相當重要，若順利接受治療，第一、二期的五年存活率可達約75%至95%，但若出現遠端轉移，則會下降至僅約二至三成。圖／台北慈濟醫院提供
醫師楊牧峻指出，子宮內膜癌的早期發現相當重要，若順利接受治療，第一、二期的五年存活率可達約75%至95%，但若出現遠端轉移，則會下降至僅約二至三成。圖／台北慈濟醫院提供

慈濟 醫師 癌症

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