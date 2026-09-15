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夏天衣服別收！賈新興：下周秋老虎接力 杜鵑最快今成颱可能影響日本

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周四起，秋老虎天氣可能登場，全台天氣穩定、晴朗炎熱，僅山區午後有零星短暫雨，白天高溫顯著攀升。記者楊德宜／攝影
下周四起，秋老虎天氣可能登場，全台天氣穩定、晴朗炎熱，僅山區午後有零星短暫雨，白天高溫顯著攀升。記者楊德宜／攝影

今明兩天東北風影響，迎風面偏涼有零星雨 ‧ 中南部溫差稍大。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，下周後期可能迎來秋老虎的天氣型態，夏天的衣服別急著收。此外，杜鵑颱風最快今天生成。

他說，今明兩天受東北風影響，迎風面基隆北海岸、大台北及宜蘭維持陰雨，氣溫感受偏涼，早出晚歸備妥雨具與薄外套或薄長袖。中南部地區白天晴朗微熱，但清晨及夜間略顯涼意，日夜溫差稍大，午後留意局部零星短暫雨。

不過，下周一水氣減，下周四起秋老虎報到。賈新興表示，下周一起，大氣環境趨於穩定，全台轉為午後零星短暫雨型態。下周四起，秋老虎天氣可能登場，全台天氣穩定、晴朗炎熱，僅山區午後有零星短暫雨，白天高溫顯著攀升。

至於熱帶系統最新動向，賈新興表示，杜鵑颱風今明兩天形成 ‧ 觀察下周一至下周二對日本影響。襲日可能評估，目前各大數值模式持續修正，重點觀察周五至周六的最新預報，以進一步確認杜鵑颱風下周一至下周二對日本天氣可能的影響程度，下周如有赴日旅遊或出差計畫，注意颱風消息。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

熱帶性低氣壓有機會形成杜鵑颱風，觀察下周一至下周二對日本影響。圖／取自賈新興臉書
熱帶性低氣壓有機會形成杜鵑颱風，觀察下周一至下周二對日本影響。圖／取自賈新興臉書

杜鵑 賈新興 秋老虎

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