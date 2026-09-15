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老翁搭捷運重摔頭撞地沒反應 目擊者質疑北捷拆扶手不顧安全

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北捷稱，車廂空間優化參考東京、首爾、新加坡、紐約等國際大都會軌道系統經驗，因應尖峰大量運輸及輪椅、嬰兒車、大型行李等多元乘車需求，調整車廂通行動線。圖／北捷提供
北捷稱，車廂空間優化參考東京、首爾、新加坡、紐約等國際大都會軌道系統經驗，因應尖峰大量運輸及輪椅、嬰兒車、大型行李等多元乘車需求，調整車廂通行動線。圖／北捷提供

北捷淡水信義線列車內昨天上午發生跌倒事件，民眾直擊一名住拐杖的長者於列車啟動時，疑因重心不穩又無扶手抓握，當場大字型倒地且頭撞地，質疑捷運拆掉扶手有什麼好處明顯大於壞處？台北捷運公司今回應，車站人員獲報後立即前往協助並協助送醫。

有民眾昨在Threads發文指出，早上紅線淡水往信義的捷運，他目測一位8、90歲老翁撐著拐杖於關門前上車，捷運一啟動，還在車廂正中央的他因為加速度站不穩，但中間沒欄杆抓握，人旋轉後面朝上、往後躺倒在地，頭撞地板發出巨大聲響，躺在地上睜著眼沒反應。  

該民眾說，大家被嚇到也很緊張想幫忙，包含按緊急按鈕，想靠近但不敢擅自移動到老翁，只能問會不會暈、感覺還好嗎、能起來嗎，但感覺他已經完全沒辦法反應、無法動彈。自己將老翁還在通話中的手機撿起交給附近的阿姨，和他的親友說明老翁遇到的狀況，等芝山站站長和保全，將人扛起來帶下車。

其他目擊者說，他剛好就在這班車、同一節車廂，親眼看到老人倒地、頭部撞擊地板，倒地後大家有去幫忙但不敢移動他，捷運人員到場後卻直接將人拉起，沒有先確認是否有頸椎等傷勢，處置真的讓人擔心。

發文者質疑拆掉扶手，對於來不及走到靠邊、沒地方抓握、根本沒法抓握到上方拉環的民眾要怎麼辦？列車啟動和煞車技術高超，有時候連有抓握把都很容易歪扭挑戰核心，更何況不方便的群眾或長者，他們的安全竟不需要被考量？

北捷回應，車站人員獲報後立即前往協助並協助送醫，後續持續關懷旅客身體狀況。車廂內依不同車型設置多元扶握設施，包括手拉環、屏風扶手、車側扶手、座椅扶手及環型扶手等，提供旅客乘車時使用。

北捷說，車廂空間優化參考東京、首爾、新加坡、紐約等國際大都會軌道系統經驗，因應尖峰大量運輸及輪椅、嬰兒車、大型行李等多元乘車需求，調整車廂通行動線；同時持續增設扶手及拉環、調整拉環高度，兼顧旅客通行效率及乘車安全。

北捷強調，旅客乘車安全始終是最優先考量，未來持續蒐集旅客意見，依實際使用情形滾動式檢討，持續優化車廂相關設施，提供安全、友善的乘車環境。

北捷 捷運 淡水信義線

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