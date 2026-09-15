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中秋食材牡蠣豪雨減產現金救助 帶殼蚵價格平穩不缺貨

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
8月下旬低壓帶及連日豪雨造成海象不佳，大量淡水流入沿海，牡蠣受環境緊迫，除蚵體較瘦小，近期陸續出現「開口死亡」的延遲性災害。嘉縣府邀水產試驗所、漁會及公所組勘災小組出海抽樣調查，平均死亡率約25%，達農業天然災害救助標準。圖／嘉縣府提供
8月下旬低壓帶及連日豪雨造成海象不佳，大量淡水流入沿海，牡蠣受環境緊迫，除蚵體較瘦小，近期陸續出現「開口死亡」的延遲性災害。嘉縣府邀水產試驗所、漁會及公所組勘災小組出海抽樣調查，平均死亡率約25%，達農業天然災害救助標準。圖／嘉縣府提供

秋節將至，烤肉桌上帶殼牡蠣進入需求旺季，但嘉義、雲林沿海牡蠣受8月下旬連日豪雨及大量淡水入海影響，出現延遲性死亡，產量減少，消費者擔心帶殼蚵量少價漲。嘉縣府漁業科表示，牡蠣供應雖較吃緊、價格混亂，但不至缺貨，秋節前若無颱風影響，預估價格與去年相差不大，每台斤約60至80元。

嘉義沿海蚵農指出，9、10月是東北季風來臨前的「東石牛奶蚵」盛產期，海水溫度適中、浮游生物豐富，牡蠣吸收營養後逐漸肥美，正是品嘗鮮蚵的好時機。近日天氣轉晴，蚵農把握機會出海搶收，供應中秋烤肉市場。

不過，8月下旬低壓帶及連日豪雨造成海象不佳，大量淡水流入沿海，牡蠣受到環境緊迫，除了蚵體較瘦小，近期陸續出現「開口死亡」的延遲性災害。嘉縣府接獲蚵農反映後，邀集水產試驗所、漁會及公所組成勘災小組出海抽樣調查，平均死亡率約25%，達農業天然災害救助標準，向中央爭取救助。

農業部9日公告嘉縣牡蠣天然災害現金救助，符合資格的蚵農可自9月10日起至23日止，向所在地公所提出申請。救助對象須為實際從事漁業生產的自然人，持有區劃漁業權執照、完成115年度放養量申報，且損失率達20%以上；救助金額為浮筏式每棚2萬5000元、平掛式每公頃8萬7500元。

縣府提醒，符合資格的蚵農申請時應攜帶身分證、印章、農漁會存摺、區劃漁業權執照及放養量申報書等資料，也可利用農業部「農產業天然災害現地照相APP」拍照存證，作為災損認定參考。

8月下旬低壓帶及連日豪雨造成海象不佳，大量淡水流入沿海，牡蠣受環境緊迫，除蚵體較瘦小，近期陸續出現「開口死亡」的延遲性災害。嘉縣府邀水產試驗所、漁會及公所組勘災小組出海抽樣調查，平均死亡率約25%，達農業天然災害救助標準。圖／嘉縣府提供
8月下旬低壓帶及連日豪雨造成海象不佳，大量淡水流入沿海，牡蠣受環境緊迫，除蚵體較瘦小，近期陸續出現「開口死亡」的延遲性災害。嘉縣府邀水產試驗所、漁會及公所組勘災小組出海抽樣調查，平均死亡率約25%，達農業天然災害救助標準。圖／嘉縣府提供

8月下旬低壓帶及連日豪雨造成海象不佳，大量淡水流入沿海，牡蠣受環境緊迫，除蚵體較瘦小，近期陸續出現「開口死亡」的延遲性災害。嘉縣府邀水產試驗所、漁會及公所組勘災小組出海抽樣調查，平均死亡率約25%，達農業天然災害救助標準。圖／嘉縣府提供
8月下旬低壓帶及連日豪雨造成海象不佳，大量淡水流入沿海，牡蠣受環境緊迫，除蚵體較瘦小，近期陸續出現「開口死亡」的延遲性災害。嘉縣府邀水產試驗所、漁會及公所組勘災小組出海抽樣調查，平均死亡率約25%，達農業天然災害救助標準。圖／嘉縣府提供

牡蠣 豪雨 缺貨

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