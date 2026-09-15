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家屬搬民代關切病情 醫揭「殘酷真相」反問一句讓議員愣住

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家屬搬民代關切病情…醫揭「殘酷真相」反問一句讓議員愣住

聯合新聞網／ 綜合報導
不少家屬面對親人住院時，會認為只要透過人脈找民代關心，醫院就可能因此「更用心」。示意圖／Ingimage
不少家屬面對親人住院時，會認為只要透過人脈找民代關心，醫院就可能因此「更用心」。示意圖／Ingimage

「你以為找議員，醫院就會多做一點嗎？」ICU醫師陳志金近日在臉書發文，分享自己在醫院遇過的情況。他指出，不少家屬面對親人住院時，會認為只要透過人脈找民代關心，醫院就可能因此「更用心」，但實際上，醫療並不是這樣運作，治療方式仍應依據病情、專業及制度決定。

陳志金表示，病房外經常可以看到家屬低聲討論病情、查詢資料，甚至打電話尋找「能幫忙的人」。當家屬說出「我們有請議員關心一下」時，背後往往是希望能獲得更多協助，認為有了人脈後，或許能使用比較好的藥物、安排更厲害的醫師，甚至讓床位更快輪到。

不過，陳志金認為，這些期待未必能如願。他描述常見的情況是，民代助理打電話給醫院公關，再由公關將訊息轉給主治醫師，「然後呢？」有些醫師可能直接刪除訊息，有些則會感到不舒服，因為這樣的「關心」，有時反而讓醫師感受到不被信任。

他直言，「當你找別人來說話，其實也在說：我不完全相信你。」對醫療人員而言，最擔心的未必是病情困難，而是醫病之間缺乏信任。

陳志金也提到，醫師同樣是有情緒與立場的人，家屬找來的民代，甚至可能剛好是醫師不喜歡的人，反而讓原本單純的醫療關係變得更加複雜。此外，他也提醒，「天下沒有白吃的午餐，人情債最難還」，今天替家屬打電話關心的人，未來是否會向家屬開口，也可能成為另一種壓力。

不過，他分享一段讓自己印象深刻的經歷。有個經濟狀況不佳的家庭，平時安靜又客氣，卻找來一名議員，甚至由議員親自到醫院探視。陳志金坦言，起初自己其實不太舒服，但仍依照流程接待、說明病情。

當時議員對家屬表示「要相信醫師，交給專業」，現場氣氛看似圓滿。沒想到輪到陳志金說話時，他反問，「既然您這麼關心，他們家其實負擔很重，不如一起看看醫療費用，想想能不能幫點實際的忙？」讓議員當場愣住，最後僅回應「我們回去研究看看」便離開。

陳志金認為，「真正的關心，不是出一張嘴，是願意承擔代價。」他表示，家屬尋求關係背後，很多時候並不是算計，而是面對親人生病時的無助，希望能「多做一點」。

最後，他回到ICU後仍安慰家屬，「你放心，就算沒有任何人來關心，我們也會盡全力」，甚至告訴家屬「下次，不用再欠這種人情了」。他強調，在醫療這件事上，最有用的「關心」不是議員、電話或壓力，而是「信任」；如果找來的人反而對醫療人員大小聲，最終可能成了「幫倒忙」。

醫師 陳志金 議員

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