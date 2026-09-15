東北季風影響北東陰雨偏涼 杜鵑颱風最快今生成、估朝日本移動

受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，水氣並不明顯，不過在東部外海有對流雲系在發展，白天隨海風增強，對流雲系有移入陸地機會，東北部、東部為陰局部有短暫陣雨天氣，大台北、桃園大致多雲時陰天氣，新竹以南晴到多雲。午後在中部以南內陸地區及各地山區，局部有熱對流發展帶來雷陣雨機會，尤其南部山區偶有較大雨勢。

氣溫方面，北部、東部高溫約28至30度，其餘地區高溫約30至33度，尤其愈往南氣溫愈暖熱。不過各地晚間大致為24至26度，感受偏涼，尤其西部至南部地區受輻射冷卻影響，日夜溫差明顯，早出晚歸請多攜帶外套保暖。

明天至周四上半天大致維持東北季風環境，水氣逐漸減少，東北季風也因高壓出海逐漸減弱。薛皓天表示，明天北部、東北部為陰時多雲天氣，局部地區偶陣雨，花東轉多雲天氣，新竹以南為晴時多雲天氣，午後各地山區、中部以南內陸地區有熱對流帶來雷陣雨機會，南部山區持續有較大雨勢機會。

薛皓天說，周四北海岸、東北部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北為多雲到晴天氣，花東為多雲時晴天氣，其餘地區維持晴時多雲。

氣溫方面，今明兩天氣溫差異不大，西部及南部須注意日夜溫差變化，北部、東部地區整體舒適到偏涼。周四雲量減少，陽光增加，各地氣溫可來到30度，北部稍暖熱，中南部持續有33至35度高溫機會。

他說，周五北方槽線大致在蒙古一帶，未有東北季風南下，不過大環境為東北風，台灣主要受位於中國華中上空的中層高壓壟罩，各地天氣晴時多雲，僅迎風面北海岸、東北部為多雲有短暫陣雨天氣，午後中南部山區仍有熱對流帶來雷陣雨機會。各地高溫約31至33度，中南部局部有33至35度高溫，夜間清晨受輻射冷卻影響，溫差稍大，低溫約24至26度。

關於颱風消息，薛皓天表示，目前位於關島附近的熱帶性低氣壓TD28號，持續發展中，預估今天至明晨將增強為輕度颱風杜鵑。持續沿高壓邊緣前進，路徑大致為北北西轉西北方向移動。到了周末將接近琉球群島以東海域，後續將北轉朝日本移動，轉向時機仍有待觀察，目前預估對台灣無影響機會。

薛皓天表示，周末兩天受颱風外圍環流偏北風影響，水氣少，各地天氣晴朗或晴時多雲，且受下沉氣流影響，預估各地高溫約32至35度，中南部內陸持續偏熱，夜間至清晨受輻射冷卻影響，溫差較大，感受偏涼。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。