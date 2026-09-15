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中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

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秋節近文旦1顆5元掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
秋節腳步近了，應景水果文旦柚採收上市，嘉義市傳統市場共和市場出現文旦1顆5元低價，吸引婆媽搶買。記者魯永明／攝影
秋節腳步近了，應景水果文旦柚採收上市，嘉義市傳統市場共和市場出現文旦1顆5元低價，吸引婆媽搶買。記者魯永明／攝影

中秋節腳步近了，應景水果文旦柚採收上市，嘉義市傳統市場共和市場出現文旦1顆5元低價，吸引婆媽搶買。相較嘉市果菜市場目前文旦平均拍賣價每公斤約25元，零售市場5元價格明顯偏低，引發消費者對產地及品質好奇。

嘉市果菜市場謝姓水果達人表示，文旦進入盛產期，國內主要產區包括台南麻豆、雲林斗六及花蓮鶴岡。由於秋節過後應景需求下降，文旦價格會下滑，果農趁近期天候穩定加快採收、出貨，市場供應量增加。文旦價格因產地、品種、果實大小及品質有很大差異，尤其「老欉」文旦與一般新植果樹所產文旦，價格差距大。

優質麻豆老欉文旦通常水分較多、甜度高、果肉細緻，經採收後適度「辭水」，讓表皮稍微縮乾，果肉口感會更加柔軟、香甜。相較之下，新植文旦果皮、果肉較粗，甜度及水分有差異。值得注意的是，老欉與新樹文旦外觀不容易辨識，單靠外表很難判斷品質，往往須剝開試吃才能比較。因此，市面出現1顆5元文旦，並不代表是假貨或產地有問題，消費者應注意標示，若宣稱麻豆、斗六等特定產地，最好選擇有信譽店家或直接向果農、果菜市場購買。

謝姓水果達人提醒，挑選文旦可從外觀及重量判斷，宜選果形呈梨形、表皮光滑、油胞細緻，且底部較開闊的果實；拿在手上應具有一定重量感，一般約400至600公克的文旦較受市場青睞。目前市場文旦價格從平價果到精品老欉差距甚大，消費者購買時應先確認產地、等級及重量，再比較價格，不宜只看「一顆5元」就認定一定划算。

秋節前是文旦消費旺季，近期天候穩定，上市量還會增加。消費者想吃品質較佳文旦，可選擇信譽良好的果農或通路，購回後放在陰涼通風處適度「辭水」，通常口感會比剛採收時更柔軟香甜。

文旦 達人 水果 中秋節

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