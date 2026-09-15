【專家之眼】從產地到餐桌 食安問題為何難以防杜？

「食」為天下先，惟近來不僅台灣發生重大食品安全事件（中聯苯駢芘油汙染），即便食品監管體系嚴密的美國（美生菜遭環孢子蟲（Cyclospora）汙染、帶殼雞蛋遭沙門氏菌汙染、冷凍莓果遭大腸桿菌汙染）、中國大陸（甲醛白菜、幽靈外賣事件）、印尼（免費營養午餐發生食物中毒事件）、比利時發生雞蛋關聯沙門氏菌疫情、法國爆發南瓜籽遭沙門氏菌汙染疫情、英國進口雞蛋遭沙門氏菌汙染等，也紛紛出現食品安全問題。

國際上諸多案例顯示當前監管仍存在盲區，尤其透過社群媒體和線上市場銷售食品更帶來新的風險。如何確實執行食安管理工作、讓民眾安心，已成為世界各國亟需面對的重大議題。儘管各國造成食安的嚴重程度不同、種類有別，仔細檢視卻可發現存在一些通病，值得關注：

一、過度依賴單一供應商。共同供應商雖有助於降低成本，但若過度依賴單一來源，很可能因來源管控疏失又無替代品，而造成重大食安問題，美國「環孢子蟲」（Cyclospora）事件就是典型例子。

二、食品供應鏈缺乏即時追蹤機制。儘管兩岸均強調積極建構整個產業鏈的可追溯體系，但在實際執行面上仍存在很大的落差，法制監督無法貫穿從農田到餐桌的每個環節。

三、對違法廠商的處罰過於寬鬆。由於違法成本有限，沒有警惕作用，無法形成「不敢再犯」的威嚇力，讓食安事件一再發生。

四、食品安全監管涉及多部門，缺乏有效的協調整合。例如中國食安監管涉及農業農村、市場監管、衛生健康、公安等多個部門，缺乏有效的協調整合，讓法治監督出現盲區。

五、官員怠忽職守未負起應有的責任。例如中聯油脂致癌毒油事件，暴露監督嚴重失靈，卻沒有政府官員引咎下台。

六、利益與政治團體左右食品採購。例如印尼政府花費高達二二九兆印尼盾預算實施兒童「免費營養午餐」，卻淪為政治分贓的溫床。四萬多名學生與孕婦食用午餐後竟集體食物中毒，致使民眾普遍對政府貪腐與食物中毒極度不滿。

七、相關預算與人力不足。想要落實從農場到餐桌的每一個環節的食用安全，龐大的經費與人力支持至關重要，美國食品暨藥物管理局（ＦＤＡ）部分部門預算因被砍四千萬美元，人力驟減四分之一，例行追蹤的病原體種類和數量被迫縮減，尤其環孢子蟲被移出優先監測名單，致防線出現破口。

瞭解了食安問題難解的癥結所在，政府想要真正確保民眾食用安全，除須避免重蹈覆轍外，應善用先進ＡＩ技術建構從產地到餐桌，每個環節都可查詢、可追溯的數位化追溯體系，將法規和口號轉化為可追責的制度化操作，才能落實食安的全方位把關。

食品安全監管需要健全的體系與嚴謹的執行力，並貫穿每個環節。農家、廠商平時須做好自我管理，政府相關部門則應確實監督管理；一旦發生食安疑慮，政府即能透過整個產業鏈的數位化追溯體系，快速平息風波、作有效處置並究責。嚴懲逾越食品安全紅線的農民、商家和貿易商，對未善盡監督之責的官員亦應懲處，並公開相關資訊以昭公信。唯有將食品安全視為戰略重點而非走過場，民眾才能安心。