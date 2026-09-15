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杜鵑最快今生成 專家：下周一起影響日本 乾脆不囉嗦的颱風

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
杜鵑朝往日本飛。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
杜鵑朝往日本飛。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

位於關島附近海面的熱帶性低氣壓TD28號持續發展，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，最快將於今、明兩天再增強為颱風杜鵑（Dujuan，中國命名）。在環境駛流場的導引下，後續將朝琉球群島東南方海域移動。以拋物線的方式，轉向日本的機率較高。

至於對日本的影響時間，他評估，會落在下周一至下周三之間。而西轉往台灣或向中國靠近的機率相對較低，應該持續追蹤觀察。

他說，環境條件分析顯示，TD28號即將進入一個垂直風切較低（約5至10節），且海水溫度溫暖（在29至30度左右）的海域，加上徑向外流適中，高空輻散夠強，這些都顯示該系統具有極佳進一步再發展成颱風的有利條件。另一方面，由於環境駛流場導引明確，後續準杜鵑颱風的運動速度，將維持在時速16至22公里上下，也算是個乾脆、不囉嗦的颱風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

杜鵑 颱風 日本

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