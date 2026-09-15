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北東今有雨略降溫 吳德榮：杜鵑颱風明天生成 將大迴轉威脅日本

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部、東半部有局部短暫陣雨的機率，中南部晴時多雲。本報資料照片
今天北部、東半部有局部短暫陣雨的機率，中南部晴時多雲。本報資料照片

東北季風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、大台北及東北部地區有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天北部、東半部有局部短暫陣雨的機率，中南部晴時多雲。

溫度方面，他說，北台白天略轉涼，中南部白天仍偏熱，各地早晚偏涼。北部23至29度、中部24至34度、南部23至35度、東部22至32度。

吳德榮表示，明天至周五東北風水氣略減，大台北東側、東半部偶有局部短暫陣雨的機率，西半部晴時多雲，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。白天高溫逐日略升，夜微涼。周六至下周一東北風減弱，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫陣雨的機率，白天偏熱，夜微涼。

關於颱風消息，他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，在關島東方海面的熱帶低壓，明天將發展為杜鵑颱風，周日已行至日本南方海面。歐洲（ECMWF）系集模式模擬圖顯示，颱風的系集平均路徑大致在日本南方海面大迴轉，對日本有威脅。但個別模擬路徑則分散在很寬廣的範圍，顯示有很大的不確定性，模式將繼續調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，在關島東方海面的熱帶低壓，明天將發展為杜鵑颱風，周日2時已行至日本南方海面。歐洲系集模式模擬圖（右圖）顯示，颱風的系集平均路徑（粗黑線）大致在日本南方海面大迴轉。但個別模擬路徑（彩色細線）則分散在很寬廣的範圍。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，在關島東方海面的熱帶低壓，明天將發展為杜鵑颱風，周日2時已行至日本南方海面。歐洲系集模式模擬圖（右圖）顯示，颱風的系集平均路徑（粗黑線）大致在日本南方海面大迴轉。但個別模擬路徑（彩色細線）則分散在很寬廣的範圍。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 日本 東北季風

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