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營養師諮詢服務 10月起開放視訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

想獲得營養師專業諮詢，不一定得面對面，衛福部九月一日正式發布「營養師通訊執行業務辦法」，預計十月起施行，屆時符合資格的營養師，可透過視訊等通訊方式進行營養評估、飲食設計及諮詢。

營養師公會全國聯合會理事黃鈴君表示，舊版營養師法要求營養師「親自」執行業務，COVID-19疫情期間凸顯遠距服務的重要性，民眾無法前往醫療院所，偏鄉民眾也可能因交通不便，難以持續接受營養追蹤，為此，衛福部於二○二三年修法，讓營養師透過通訊方式執行業務，有了法源依據，歷經兩年多配套研議，相關辦法終於正式落地。

黃鈴君說，新制最大受惠者為偏鄉、長照、居家照護個案，及行動不便者更容易取得營養專業服務。不過，並非每一位營養師「打開鏡頭就能接案」，從機構、營養師資格到轉介機制均有嚴格規範。

新制規定，共有八類執業處所可申請通訊營養服務，包括醫療機構、營養諮詢機構、長期照顧機構、老人福利機構、護理之家、住宿型精神復健機構、學校，以及其他經中央主管機關認可的處所；再者，可以執行遠距視訊的營養師，需在上述處所場域實際執行營養師業務合計二年以上。

黃鈴君強調，並不是營養師拿出手機、打開視訊，就可以直接為民眾提供諮詢服務，必須由執行單位提出實施計畫，向營養師執業登記所在地的縣市主管機關申請，核准之後才能執行。

醫事司專門委員郭威中表示，除考量疫情等特殊傳染病期間的服務需求，新制納入偏遠地區、長照機構等長者，以及寒暑假期間仍有營養追蹤需求的學童，希望在兼顧實務運作、風險管理、通訊品質與資訊安全下，突破距離限制，讓需要長期營養評估及追蹤的民眾即時獲得營養諮詢。

營養師 視訊 衛福部 遠距

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