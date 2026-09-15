精神疾病「過來人」首班職訓開訓 以自身經驗協助病友

精障者想重返校園、職場，歷程艱辛漫長，需要精神科醫師、心理師或社工等專業人士耐心引導，國內首批「同儕支持員」訓練正式開訓，十二名曾患精神疾病，走過復元歷程的「過來人」將接受為期一百小時的專業訓練，試著將自身生命挫折轉化為專業能力，陪伴病友們重返社區。

「因為自己淋過雨，想為別人撐傘」罹患思覺失調症廿九年的林先生為培訓成員之一，他表示，發病之前，擁有一分不錯的工作，在歷經罹病及發病、治療等痛苦艱難過程後，最近順利重回人生正軌，這次報名台灣社會心理復健協會「精神障礙者同儕支持員職訓專班」，希望透過自身的故事，引導、支持其他精神障礙夥伴可以重回社區、自立生活。

台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，台灣自二○一一年依「身心障礙者權益保障法」推動身心障礙同儕支持服務，表示，「同儕支持員」不是取代精神科醫師、心理師或社工，而是以自身罹病、治療及復元等經驗來陪伴其他病友；對許多精神疾病患者來說，一句「我也曾經歷過」就可輕鬆打開彼此的對話大門，認可「自己人」的建議。

張自強說，這是國內首次讓精神病人及精神障礙者接受心理健康服務的「職業訓練」，未來結業後，服務範圍擴及生活適應、疾病復元、就醫到就學、就業等。

二○二四年我國「精神衛生法」新制上路，強化同儕支持在精神病人及精神障礙者社區支持服務中所扮演的角色。日本、韓國等國相關培訓動輒達一百小時以上，但台灣現行十八小時訓練，無論專業養成、服務範圍或就業市場都仍有不足，為此，這次「精神障礙者同儕支持員職訓專班」訓練時數就延長至一百小時。

張自強指出，首班職訓專班共卅五人報名，最後錄取十二人，男女各半，多數介於廿五至五十歲，其中半數具有大學學歷。希望透過完整訓練，讓精神障礙者可以從接受別人服務的人，有機會成為助人者，甚至進一步投入就業市場。