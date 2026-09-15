「糖胖症」染HPV 罹癌風險增

肥胖、高血糖不只引發心血管疾病，還可能讓防癌出現破口。研究證實，糖尿病、高血糖等患者如感染高致癌型人類乳突病毒（ＨＰＶ），將提高癌前病變及致癌風險，如子宮頸、口咽癌、肛門癌、陰莖癌等。

芯康診所院長楊皓涵表示，「糖胖症」（糖尿病合併肥胖）讓身體長期在慢性發炎狀態，降低免疫功能，一般人感染ＨＰＶ後，多數可在一至兩年內由免疫系統自行清除，但若免疫防線變差，病毒持續感染風險增加，進而提高罹癌機率。

一項逾四千人研究證實，糖尿病與子宮頸癌風險增加有關，楊皓涵指出，高血糖並非只是代謝問題，可能與ＨＰＶ感染形成「雙重夾擊」，糖胖症患者因慢性發炎及局部免疫力下降，較難清除體內ＨＰＶ。再者，糖尿病患者因微血管病變、組織糖化及修復能力變差，容易持續感染ＨＰＶ。

「控制體重與血糖，除了預防心血管疾病，也可能是癌症防治的重要一環。」楊皓涵說，ＨＰＶ與子宮頸癌、口咽癌、肛門癌、陰莖癌等癌症息息相關。國內一項研究分析了四二五例口咽癌腫瘤，其中四○八例接受ＨＰＶ檢測，近三成ＨＰＶ結果為陽性。美國大型資料分析發現，接種ＨＰＶ疫苗的男性，頭頸癌發生機率低於未接種者百分之五十六。

楊皓涵提醒，肥胖、糖尿病或代謝症候群族群應規律用藥，嚴格控制體重、血糖，戒菸、維持健康生活型態，並將ＨＰＶ疫苗視為預防癌症防線，男女均應依年齡、健康狀況等，與醫師討論適合的ＨＰＶ預防策略。