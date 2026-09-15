自購瘦瘦針難辨真偽 施打風險高

瘦瘦針減重成為談資，但並非「打一針就瘦」這麼簡單，食藥署統計，自二○二三年起至今，接獲五十四件ＧＬＰ-１受體促效劑用於體重控制的疑似不良反應通報，症狀為腸胃不適、低血糖、惡心、嘔吐及注射部位不適等。

基隆長庚醫院一般外科主治醫師黃若禕表示，瘦瘦針是處方藥，不是「想瘦幾公斤，就自己打」，無論從海外代購、網路購買或其他非正規管道取得，都可能面臨藥品真偽、保存條件、劑量使用及缺乏醫療追蹤等風險，民眾切勿拿健康開玩笑。

黃若禕表示，因國內外瘦瘦針價格有所差異，部分民眾轉向海外代購或私下購買，最大問題在於難以確認拿到的是否原廠藥物，即使外盒、注射筆外觀相似，若來源不明，不僅無法確認真偽，也難以掌握運送、冷藏及保存過程是否符合臨床規範。

另一個風險為「會不會打？劑量對嗎？」黃若禕表示，除了提供原廠藥品，正規醫療院所會教導病人如何操作、調整劑量，並追蹤惡心、嘔吐、腹瀉、便祕等不良反應。若自行購買，照著網路影片比照辦理，自行施打，一旦劑量偏高，副作用明顯，嚴重時可能因持續嘔吐導致脫水而就醫。

黃若禕強調，減重藥物有其明確適應症，並非單純追求更瘦就可以使用，成年人ＢＭＩ達三十以上，或ＢＭＩ達二十七以上且合併體重相關疾病者，才符合藥物體重控制等適用條件，且不同藥品有其核准適應症，加上個人健康狀況不同，民眾在施打之前，務必接受醫師專業評估。

舉例來說，本人或家族有甲狀腺髓質癌病史，即為瘦瘦針的絕對禁忌，若未經過醫師問診、評估，看到別人變瘦，自己也買來打，就可能打出問題。此外，中老年人施打「瘦瘦針」，若未搭配適當的營養與運動介入，恐提高肌少症風險，短時間內減輕體重，容易出現「體重減輕、日常步速變慢、握力減退」等狀況。

在正規減重門診，醫師依標準流程評估，初期密切追蹤患者使用狀況，了解有無惡心、嘔吐、便祕或腹瀉等問題，依情況調整劑量。黃若禕說，「藥物可以幫忙減重，但瘦得健康，且不要復胖。」不可能靠打針維持一輩子標準體重，在治療期間應調整飲食與生活習慣，才能守住體重，降低復胖機率。

食藥署強調，至海外或網路購買相關藥品，看似省下藥費，但缺少後續醫療追蹤，加上藥品來源、保存運送條件不明，副作用風險極高；民眾切勿因追求低價，而透過網路、代購、社群或其他非正規管道取得瘦瘦針，「瘦得便宜」不代表「瘦得安全」，處方藥仍應回到醫療專業把關，才能避免賠上健康。