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瘦瘦針亂象多 每稽查6件就有1件違規

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
瘦瘦針減重蔚為風潮，食藥署提醒，應在醫師評估下用藥，不可在網路或海外購買來路不明產品，以免引發副作用。記者張文玠／攝影
瘦瘦針減重蔚為風潮，食藥署提醒，應在醫師評估下用藥，不可在網路或海外購買來路不明產品，以免引發副作用。記者張文玠／攝影

瘦瘦針減重正夯，違規販售、私下調劑等亂象層出不窮，食藥署今年與各地方衛生局啟動ＧＬＰ-１受體促效劑注射劑專案稽查，迄今稽查四四八件，其中八十二件違規，裁處金額達二三六萬八五○○元，平均每稽查六件，就有一件違規。

首次ＧＬＰ-１受體促效劑注射劑專案稽查中，違規樣態眾多，包括非藥商卻擅自執行藥商業務、藥品調劑未依規定程序辦理，以及未憑醫師處方箋販售處方藥等，台南新化區衛生所就是其中一例，在未開立處方箋情況下，醫師將藥物賣給所謂的親戚好友。食藥署強調，即使為真藥，但只要來源、販售或調劑程序違法，都會踩到法規紅線。

網路也是查緝重點，許多不法人士透過群組、賣場平台販售瘦瘦針，無須就醫，取得處方箋，就能輕鬆拿到ＧＬＰ-１受體促效劑注射劑。

經稽查後，食藥署透過Meta公司「消費者政策管道」，累積要求下架一三七四篇違規販售藥品貼文，另發現社群平台（ＦＢ、Threads等）違規貼文一一九七則，均已下架。此外，也請台灣網路資訊中心協助遮蔽五件涉嫌詐騙網頁。

這一兩年掀起赴日採購減重針劑風潮，食藥署提醒，「瘦瘦針」ＧＬＰ-1受體促效劑注射劑屬於處方藥品，民眾從國外攜帶回台，須符合自用藥品入境規定，並非「想帶多少就帶多少」，需符合相關規定，違者將受到重罰。

一一四年十二月間，一名本國籍女性空服員機組員自日本東京執勤返國入境通關時，未依規定向海關進行口頭或書面申報，逕自選擇綠線（免申報檯）通關，經關員導引執行攔查後，在其託運行李中查獲大量未申報藥品，經清點，共有十二盒「猛健樂」（ＭＯＵＮＪＡＲＯ）皮下注射液。

該名空服員被依違反藥事法送辦，她所屬航空公司則依內部規定予以解僱，並向全體員工發布內部公告，強調針劑係屬醫師處方用藥，限合法醫療院所施打，組員不得自行購買、攜帶或使用，以免影響公司形象及飛安紀律。

依「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」，旅客若攜帶自用針劑處方藥品入境，應備妥醫師處方箋或相關證明文件，數量不得超過文件所載合理用量，最多以六個月用量為限。品項及數量符合規定者，可由綠線檯通關，但海關仍會抽查是否符合規定。

瘦瘦針 衛生局 食藥署 減重

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