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藍委：高雄政績？ 票投不下去

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨郭韋綺劉懿萱鄭媁林銘翰／連線報導

高雄前鎮漁港斥鉅資改造問題叢生，國民黨高雄市長參選人柯志恩說，去年就反映船員會館、運銷中心問題，現在問題發生了，要思考如何解決。國民黨立委陳菁徽說，如果這是民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「政績」，高雄人投不下去。賴瑞隆昨未親自回應，競辦表示，建設可以監督，但不能讓高雄建設蒙上汙名。

柯志恩表示，前鎮漁港花八十一億元改造，她樂觀其成，但去年她邀漁業署勘查，就發現動線、攤商租金、料理台及接駁電動車等問題，船員會館沒考慮實際狀況，水壓、空間不足，現在問題發生了，就來思考如何解決，把漁港繁榮起來才是重點。

賴辦表示，前鎮漁港可以監督，如果柯志恩也認同碼頭要升級，就明確指出哪項不該做，別讓高雄好不容易爭取來的建設蒙上汙名。

陳菁徽說，賴瑞隆稱當過海洋局長，了解高雄遠洋及養殖漁業，與市府攜手向中央爭取經費改造，原本三千萬元，行政院大手筆加碼到八十一億元，改造出十五億元會淹水的水上市場、四億元的五星級蚊子會館，這些都是賴瑞隆政績嗎？若是，高雄人投不下去。

國民黨立委賴士葆表示，這是道地的「看顏色給錢」，揮霍納稅錢；監察院應比照蔣得立案「先行調查」，盡速走行政流程調查，否則再次證明監院專員查蔣得立的案子是奉旨辦案、政治辦案。

國民黨文傳會主委陳以信質疑，賴瑞隆既是在地立委，又自稱積極爭取建設，要辯論不用找蔣萬安市長，柯志恩就在高雄；陳其邁從行政院副院長到高雄市長一路參與改建，更曾下達「兩年完工軍令狀」，應負起監督與政治責任，監察院也要查陳其邁有無浪費公帑？

高雄市海洋局長石慶豐說，運銷中心改變作業習慣，已取得漁會及多數魚販認同，針對魚貨搬運、車輛動線及攤商操作等問題，將持續與使用者溝通調整。租金已協調漁業署、高雄區漁會研議減輕攤商負擔；船員會館因漁船返港淡旺季，不能以全年平均人數評判效益。

高雄 陳菁徽 前鎮漁港

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