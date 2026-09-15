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冷眼集／「包牌」護航 別畫錯重點

聯合報／ 本報記者張議晨

前鎮漁港整建案被執政黨寄予厚望，但完工後，斥資廿四億的多功能水產運銷中心，面臨想像與需求嚴重脫節的尷尬，事前規畫未考量當地攤商作業需求，二樓、三樓招商無下文，面對接踵而至的質疑，中央、地方搬出漁港有改建必要的「包牌式」護航，以港區升級必要性轉移焦點，模糊規畫失當的責任，恐是畫錯重點。

前鎮漁港改建案以超高規格推進，橫跨三任閣揆、兩任市長，預算從三千萬追加至八十一億元，打造媲美日本豐洲市場的漁業基地；前鎮漁港歷史悠久，設施老舊是事實，斥巨資改建有其正當性，但設計之初未落實溝通調查，蓋出漁工住不起的船員會館，旺季時得排隊的澡堂，船員望著嶄新建築轉頭回到漁船睡覺，落差何其大。

前鎮魚市場俗稱「武市」，凌晨一點至六點拍賣交易，新落成的水產運銷中心雖兼具衛生與食安，卻未符合實際作業模式。未來即使攤商進駐，仍維持「武市」生態，還沒過中午就收攤休息，下午更是人去樓空，觀光客來吃個海鮮大餐都有困難，難怪二、三樓的商業空間招商不容易，加上港區交通配套不足，怎麼拚觀光？

執政黨面對外界質疑，至今仍以漁港基礎建設、碼頭改善是必要工程來當「擋箭牌」，並指預算在韓國瑜擔任高雄市長時代即已增至四十億，賴瑞隆競辦還以台北第一果菜及萬大魚類批發市場改建經費接近一百九十億元為例，反批「南北建築不該兩套標準」。

但問題不在漁港改建預算多少，而是在砸了這麼多錢，卻因執行不當，蓋出根本不符使用者需求的建物，不僅恐淪為蚊子館，更導致原本想要達到改善漁工人權、提升漁港服務品質等目標都做不到。當中央及地方一再情勒式提問「難道前鎮漁港不值得改建嗎？」相反的，就是因為該做，我們才要質疑：為何會做成這個樣子？

攤商 前鎮漁港 水產

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