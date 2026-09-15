前鎮漁港 地方憂遊客跑了

前鎮漁港改造工程中，斥資廿四億元新建多功能水產品運銷中心，要打造成「台版豐洲市場」，地方也期待能帶來人潮與商機。沒想到工程已驗收點交給漁業署，卻因攤商收費與動線「喬不攏」，迄今仍開不了門。在地里長直言，花大錢蓋好了卻不開張，期待愈高失望愈大，希望趕快解決，還要蓋停車場、改善交通接駁，才能帶動觀光人潮。

高雄亞洲新灣區帶動發展，前鎮居民也盼漁港改造後帶動商機。不過，新建的運銷中心切魚、販魚區域動線分離，攤商使用不便，加上費用高，進駐意願低。

當地明孝里長林浤澤說，運銷中心設計已定案，實務上有適應上的困難，建議以三個月到一年為周期滾動檢討，讓攤商與顧客熟悉新的空間；前鎮漁港是全台最大的早市魚市場，漁港定位不像現撈市場，未來希望透過活動把人潮拉進。

不過，在地鄉親說，運銷中心蓋好後，對商機有幫助，可是一拖再拖期待都落空，遊客跑去別的地方了，只希望快一點，政府要督促趕快開放，才會覺得政府有把錢花在刀口上。

明正里長王春茂指出，漁港發展的主要問題還是在交通，讓開車民眾停車便利，才能提升觀光效益。

高雄市捷運局曾提出軌道延伸前鎮漁港共三方案，經多方評估後，未達提報交通部計畫門檻。高雄市府表示，目前先以公車路線替代，也可搭捷運到前鎮高中站、草衙站，再轉乘公車或YouBike。不過遭民眾吐槽，距離最近的捷運站得走廿分鐘。

高市議員陳麗娜表示，多功能水產運銷中心原訂六月開幕，延至九月無進展，若交通及營運問題無法解決，淪為蚊子館的機率很高；只仰賴接駁公車串聯捷運、輕軌與漁港，觀光客得多次轉乘，對外地遊客不友善。議員憂心，平時停車位就已接近飽和，未來大量觀光客湧入，交通承載能力令人憂心。

漁船卸魚鑽縫隙

記者石秀華、張議晨、徐白櫻／高雄報導

高雄前鎮漁港斥資八十一億元改建，新建的多功能水產運銷中心、船員會館連連揪出缺失，原有的漁業文化館閉館多年，新掛牌的鮪魚文化館招牌悄悄卸除；大批待拆除的遠洋漁船占據泊位，影響港區卸魚作業，漁民嘆，「要卸魚只能找縫隙」。