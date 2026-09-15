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再染新冠死亡率增4倍 醫籲5天內投藥

聯合報／ 記者沈沛育／台北報導
防治新冠，醫籲3大族群「要篩不要猜、就醫不等待」。記者沈沛育／攝影
防治新冠，醫籲3大族群「要篩不要猜、就醫不等待」。記者沈沛育／攝影

新冠疫情仍在高原期，醫師提醒，再次感染新冠死亡率，比首次感染高出4倍，尤其高齡者、孕婦、慢性病患為三大新冠重症族群，一旦延誤就醫，恐錯失黃金治療時機。由於新冠症狀與一般感冒類似，容易被忽略，建議出現咳嗽、疲倦、發燒等感冒症狀應接受快篩，並於5天內接受抗病毒藥物治療，將住院或死亡風險降到最低。

疾管署統計，去年10月以來，國內新冠累計622人重症，其中106人死亡，且近4周呼吸道病原體檢出率中，新冠病毒占比達32.4%，等於每3位有呼吸道症狀的民眾，就有1人感染新冠。

台灣感染症醫學會、台灣基層糖尿病學會、台灣急診醫學會與台灣感染管制學會呼籲，民眾出現疑似新冠症狀時，切記「要篩不要猜、就醫不等待」。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，「新英格蘭醫學雜誌」研究顯示，新冠重症高風險族群，若在症狀出現5天內，接受抗病毒藥物治療，可降低近9成的住院或死亡風險。高齡者、孕產婦及慢性病患者一旦出現疑似症狀，應盡早篩檢、就醫並接受專業評估。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟表示，感冒、流感、新冠的症狀非常相似，民眾容易以為只是一般感冒，自行服用成藥，直到呼吸困難才就醫，錯失黃金治療機會。他呼籲，高風險族群一旦出現咳嗽、疲倦、發燒、喉嚨痛、痠痛等症狀，應盡速在家快篩或到基層診所就醫。

台灣急診醫學會秘書長李智晃指出，若有新冠初期症狀，可先在家中或基層診所快篩、領藥，但若已經出現呼吸喘、胸悶、皮膚發青、無法進食、尿量減少、心跳過快（100次／分）、低血壓（收縮壓＜90mmHg）等症狀，應速至急診就醫。

台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，台灣高齡人口持續增加，新冠病毒可能在無症狀期或發病前傳播，使疫情防堵更具挑戰。考量部分長者及長照住民行動不便，建議結合在宅醫療與分級醫療資源，為「新冠重症VIP」提供就地或就近篩檢、評估與處置。

新冠 死亡率 發燒

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