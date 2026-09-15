聽新聞
0:00 / 0:00

疫苗紅利 守住社會穩定、經濟活力

聯合報／ 記者陳慶安／台北報導

評估流感疫苗價值時，不能只看感染與重症死亡，台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙估算，流感對台灣造成的社會經濟負擔，單一年度高達四百卅五億元；若從二○一七至二○二七年累積，損失將突破四千七百八十億元。

林口長庚醫院副院長邱政洵指出，若有糖尿病、腎臟病或肺阻塞等慢性病，得到流感後即使呼吸道症狀已康復，恐引發全身性發炎、增加中風和心血管病變風險。

一旦長輩因流感倒下，家庭功能可能隨之癱瘓。陳秀熙直言，長者雖退出勞動市場，卻在家庭與社區中承擔大量家務、育兒、社區志工等工作。在流感疫苗的社會影響分析中，「無酬工作」貢獻占比達一成七。

陳秀熙以社會經濟負擔推測，流感造成的效應，使台灣損失的失能生命調整年（ＤＡＬＹｓ）每年約達六萬六千四百年。換算成生產力加上醫療與照顧成本後，單一年度的社會經濟負擔高達四百卅五億元；若從二○一七至二○二七的十一年長線來看，累積損失將突破四千七百八十億元。

反觀疫苗接種帶來的社會影響，預計每年可避免約七百廿四例死亡，獲得約七千個品質調整生命年（ＱＡＬＹｓ），創造年度經濟貢獻約八十一億元。從二○一七累計至二○二七年，可望挽回七萬七千○八個完全健康生活年，創造約八百九十三億元的社會影響力。

「平均每年約四百卅五億元的經濟負擔，是百億癌症新藥基金的四點三倍；而疫苗基金每年預算僅約廿七億元」。陳秀熙直言，健保不支付疫苗費用，卻實質得到住院、急診與醫護勞動成本下降的「疫苗紅利」。

陳秀熙呼籲，流感疫苗應納入「健保總額」思考，守住台灣的社會穩定與經濟活力。

立法委員王正旭。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
立法委員王正旭。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
林口長庚紀念醫院副院長邱政洵。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供 楊孟蓉
中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供 楊孟蓉

衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠
衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

台灣感染症醫學會理事長張峰義。記者蘇健忠／攝影（請放聯合新聞網） 蘇健忠
台灣感染症醫學會理事長張峰義。記者蘇健忠／攝影（請放聯合新聞網） 蘇健忠

疫苗 流感疫苗 陳秀熙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

再次感染新冠死亡率增4倍！醫籲三大重症族群 5天內用藥降低插管風險

別輕忽感染COVID-19 醫籲7警訊速至急診

人口探底／人口減少不可逆 如何「無痛過渡」？政府能做這些事

不只是「養不起」？從三份關鍵調查報告看台灣少子化的演變

相關新聞

精神疾病「過來人」首班職訓開訓 以自身經驗協助病友

精障者想重返校園、職場，歷程艱辛漫長，需要精神科醫師、心理師或社工等專業人士耐心引導，國內首批「同儕支持員」訓練正式開訓，十二名曾患精神疾病，走過復元歷程的「過來人」將接受為期一百小時的專業訓練，試著將自身生命挫折轉化為專業能力，陪伴病友們重返社區。

「糖胖症」染HPV 罹癌風險增

肥胖、高血糖不只引發心血管疾病，還可能讓防癌出現破口。研究證實，糖尿病、高血糖等患者如感染高致癌型人類乳突病毒（ＨＰＶ），將提高癌前病變及致癌風險，如子宮頸、口咽癌、肛門癌、陰莖癌等。

自購瘦瘦針難辨真偽 施打風險高

瘦瘦針減重成為談資，但並非「打一針就瘦」這麼簡單，食藥署統計，自二○二三年起至今，接獲五十四件ＧＬＰ-１受體促效劑用於體重控制的疑似不良反應通報，症狀為腸胃不適、低血糖、惡心、嘔吐及注射部位不適等。

瘦瘦針亂象多 每稽查6件就有1件違規

瘦瘦針減重正夯，違規販售、私下調劑等亂象層出不窮，食藥署今年與各地方衛生局啟動ＧＬＰ-１受體促效劑注射劑專案稽查，迄今稽查四四八件，其中八十二件違規，裁處金額達二三六萬八五○○元，平均每稽查六件，就有一件違規。

營養師諮詢服務 10月起開放視訊

想獲得營養師專業諮詢，不一定得面對面，衛福部九月一日正式發布「營養師通訊執行業務辦法」，預計十月起施行，屆時符合資格的營養師，可透過視訊等通訊方式進行營養評估、飲食設計及諮詢。

日本熊害1年13死 防治經費變60倍

日本近期熊害事件頻傳，造成民眾傷害案件數去年寫歷史新高。專家表示，日本研究結果也指出，食物來源若沒有處理好，人熊衝突的機率就會增加，台灣的人熊衝突程度雖然不及日本，不過在國內保育有成下，台灣黑熊的數量正持續增加，建議投入更多經費，支持熊類研究與提高公私協力量能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。