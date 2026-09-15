疫苗紅利 守住社會穩定、經濟活力

評估流感疫苗價值時，不能只看感染與重症死亡，台大流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙估算，流感對台灣造成的社會經濟負擔，單一年度高達四百卅五億元；若從二○一七至二○二七年累積，損失將突破四千七百八十億元。

林口長庚醫院副院長邱政洵指出，若有糖尿病、腎臟病或肺阻塞等慢性病，得到流感後即使呼吸道症狀已康復，恐引發全身性發炎、增加中風和心血管病變風險。

一旦長輩因流感倒下，家庭功能可能隨之癱瘓。陳秀熙直言，長者雖退出勞動市場，卻在家庭與社區中承擔大量家務、育兒、社區志工等工作。在流感疫苗的社會影響分析中，「無酬工作」貢獻占比達一成七。

陳秀熙以社會經濟負擔推測，流感造成的效應，使台灣損失的失能生命調整年（ＤＡＬＹｓ）每年約達六萬六千四百年。換算成生產力加上醫療與照顧成本後，單一年度的社會經濟負擔高達四百卅五億元；若從二○一七至二○二七的十一年長線來看，累積損失將突破四千七百八十億元。

反觀疫苗接種帶來的社會影響，預計每年可避免約七百廿四例死亡，獲得約七千個品質調整生命年（ＱＡＬＹｓ），創造年度經濟貢獻約八十一億元。從二○一七累計至二○二七年，可望挽回七萬七千○八個完全健康生活年，創造約八百九十三億元的社會影響力。

「平均每年約四百卅五億元的經濟負擔，是百億癌症新藥基金的四點三倍；而疫苗基金每年預算僅約廿七億元」。陳秀熙直言，健保不支付疫苗費用，卻實質得到住院、急診與醫護勞動成本下降的「疫苗紅利」。

陳秀熙呼籲，流感疫苗應納入「健保總額」思考，守住台灣的社會穩定與經濟活力。

立法委員王正旭。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供 楊孟蓉

衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞。記者蘇健忠／攝影 蘇健忠