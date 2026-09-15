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市值千萬…南市衛所採購瘦瘦針 775支流向不明

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎袁志豪／台南報導
處方用藥「瘦瘦針」風行，坊間藥局、診所無處方箋卻可購買。台南市新化衛生所長吳政達去年以衛生所名義採購七八○支瘦瘦針，衛生局稽查僅剩五支，其餘流向不明，檢方朝貪汙罪追查。記者張文玠／攝影
處方用藥「瘦瘦針」風行，坊間藥局、診所無處方箋卻可購買。台南市新化衛生所長吳政達去年以衛生所名義採購七八○支瘦瘦針，衛生局稽查僅剩五支，其餘流向不明，檢方朝貪汙罪追查。記者張文玠／攝影

台南市新化區衛生所長兼醫師吳政達去年起涉以衛生所名義，向藥商採購處方用藥「瘦瘦針」七八○支，市值共上千萬元，台南市衛生局稽查發現，未經診療開處方箋就外流，所內僅剩五支，已先依違反藥事法開罰十萬元，並將吳移送懲戒。台南市政風處已移請法務部廉政署調查。台南地檢署昨分案朝貪汙等罪追查。吳政達表示「供應親友同事，並未牟利」。

瘦瘦針減重風行，坊間診所、藥局掀購買亂象，衛生所長以公家名義卻為親友採購大批針劑，引發議論。法界認為，全案恐涉及貪汙等重罪，若以衛生所名義採購卻供親友使用，也恐涉及偽造文書。

據調查，吳政達去年七月起，以新化衛生所名義分批採購瘦瘦針，至今年五月間累計七八○支，然而該所並無減重門診，身兼醫師的他也未開立處方箋，恐私下流出市面；衛生局五月、六月兩度稽查，現場清點庫存僅剩五支，其餘七七五支使用、流向不明。

南市衛生局清查衛生所紀錄，查不到瘦瘦針相關的醫師處方箋，認定已違反藥事法第五十條，處方藥品非經醫師處方不得調劑供應，開罰十萬元；另依違反醫師法第十二條，醫師執行業務時應製作病歷，並且簽名或蓋章以及加註執行年月日，可處二萬至十萬元不等，近日將會開罰。

台南市衛生局副局長林碧芬指出，已將吳政達送考績會及醫師懲戒委員會，台南市政風處也已移請廉政署調查，基於無罪推定原則，目前未採取行政處分。

林碧芬說，衛生所和坊間診所都屬於獨立機構，可以自行進貨藥品，衛生局每年進行醫院督考及診所訪查，發掘有無違法採購或不當情形，此案為衛生局主動發現。

吳政達解釋，因親朋好友、家人或衛生局、衛生所同事有體重過重、糖尿病、脂肪肝等需求，以成本價供應，沒有動用衛生所經費，「自己並無牟利」。新化所內職員喊冤說，吳醫師以自己的錢購買，沒用到公部門的錢。

台南地檢署昨指出，市府跟廉政署資料尚未移送到檢方，檢察長鍾和憲已指示檢察官主動剪報分案偵辦。

資深司法官認為，若所長以衛生所名義公費購買，應釐清該瘦瘦針是否屬公有公用財物、有無交付清點入公家倉庫，不論有無都恐涉及貪汙治罪條例相關罪嫌，都屬於重罪；至於吳稱個人出資、以成本價提供親友，法界認為，以衛生所名義發出採購文件、用印等，實際卻非供衛生所使用，恐涉及偽造文書罪嫌。

南市衛生局表示，瘦瘦針屬醫師處方用藥，切勿盲目跟風，勿透過不明管道購買或私下揪團團購，使用前務必經專業醫師診察及健康評估。

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