健康名人堂／李明亮醫者仁心 重塑台灣防疫體質

高齡九十，為台灣奉獻一生的李明亮教授日前在花蓮慈濟醫療團隊協助下，回到台南祭祖，並與親友溫暖相聚。身為對抗SARS期間並肩作戰的老戰友，我也前去探望，李教授身體雖然虛弱，但依然十分有精神，透過點頭與眼神與大家交流。

與李教授的緣分要追溯到1989年，那時他已在美國邁阿密大學與新澤西醫科大學任教多年，在小兒遺傳學領域有著極高的學術地位。當時的台灣，尤其是東台灣，面臨極度嚴重的醫療資源匱乏，優生保健與罕見疾病的照護更是一片荒漠。

自美返國 扎根花慈治罕病

1989年，慈濟成立醫學院，深感台灣需要一位具備國際宏觀視野，又對本土充滿關懷的頂尖人才，因此，積極向慈濟基金會引薦李教授，期盼他割捨美國優渥的環境，回到台灣承擔大任。這一次引薦，成為他人生下半場奉獻台灣的關鍵契機。

1992年，李教授正式返台，隨後出任慈濟醫學院創院院長及慈濟大學創校校長，在花蓮從零開始，將美國嚴謹的遺傳疾病診斷與治療模式完整引入，並創立東部唯一的「優生保健諮詢中心」（現遺傳諮詢中心），為無數罕見疾病家庭點亮希望之光。

李教授的才華與對本土的承擔，很快讓他被推向更廣闊的國家舞台。2000年，台灣政黨輪替，他受邀出任衛生署長。在任期間，展現知識分子不畏艱難的改革魄力，除了創立國健局（署），更全力推動健保財務體制改革與罕見疾病照護保障，奠定台灣全民健保與弱勢醫療的堅實基礎。

SARS爆發 臨危受命展遠見

真正考驗本土知識分子風骨的，往往是國家面臨危難的時刻。2003年，SARS疫情在台爆發，社會陷入極度的恐慌與混亂。在疫情最嚴峻、人心最惶惶之際，已卸下署長職務的李明亮再次臨危受命，接下「抗SARS總指揮」的重任。

當時防疫戰線急需一位具備高度專業、又能果斷調兵遣將的掌舵者。李教授在關鍵時刻展現非凡的遠見與信任，他看中了我的專業與行政能力，力薦並引入我接任衛生署疾病管制局長。在生死交關的火線上，我們日夜抗戰，他坐鎮統籌全局，我帶領同仁衝鋒陷陣，成功遏止疫情蔓延，守護人民生命安全。

超前部署 建立防疫醫師制度

更重要的是，在SARS戰役之後，李教授協助推動台灣防疫體制的根本性改革，尤其是防疫醫師制度的建立，這套體制也成為後來台灣對抗各類新興傳染病的超前部署基石。

從1989年引薦開始，到2003年在SARS戰火中並肩作戰，回首過去卅多年，從美國的講堂到花蓮的偏鄉，從衛政中樞到抗擊疫病的火線，我有幸在多個關鍵轉折點上與李教授並肩，見證了他用醫者仁心與知識分子的風骨，重塑台灣的醫療與防疫體質。

如今我致力失智症新藥研發，也受李教授許多支持。對我而言，李教授不僅是成就斐然的科學家，更是本土知識分子典範，祝福李教授在花蓮慈濟團隊的悉心照顧下，平安健康。

（作者蘇益仁為前衛生署疾管局長）