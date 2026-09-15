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健康你我他／助聽器變收藏品 長輩要的是耐心

聯合報／ 文／Jamia Wei（北市大安）
助聽器幫助重新聽見世界；家人也要有耐心理解。圖／Jamia Wei 提供
助聽器幫助重新聽見世界；家人也要有耐心理解。圖／Jamia Wei 提供

高齡學員史先生和M女士都曾配戴隱密型耳內助聽器，外觀看不太出來，價格卻不便宜。原以為戴上後，從此耳聰目明，沒想到最後都成了「收藏品」。

史先生初戴時覺得不舒服，聲音忽大忽小，後來乾脆把助聽器「當寶貝冷凍起來了」。M女士則選擇性配戴，在餐廳或公共場合聽不清楚時，妹妹總會提醒：「助聽器要戴呀！」原是關心，但身為大姊的她卻難免感到挫折。久而久之，那副助聽器也被束之高閣。

人愈上了年紀，愈不喜歡被提醒自己正在退化。年輕時闖過多少關，老了卻突然需要一個小小的機器，才能聽清楚別人的話，心裡難免有些不甘。加上多年養成的生活習慣，一旦覺得不舒服，便容易回到最熟悉的方式：不戴了，省事。

老伴近來也出現聽力退化。他生性喜靜，生活圈單純，目前尚未使用助聽器。在家裡，我會正對著他，放慢速度、咬字清楚，必要時加大嘴型，讓他能看見我的表情和口型。奇妙的是，只要彼此調整節奏，我們的溝通依然順暢。

這些經驗讓我明白，面對長輩聽力問題，助聽器是重要幫手，但「買了」不等於「戴得住」，「聽見」也不只是把聲音放大。要鼓勵長輩積極處理聽力問題，也許不能只是不斷催促「快去戴」，而要給他們時間適應，保留尊嚴與選擇。

妹妹 長輩 助聽器

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