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民團籲補足三缺口 簡化接種流程

聯合報／ 記者蘇湘雲陳慶安／台北報導
立法委員王正旭。記者蘇健忠／攝影（請放聯合新聞網） 蘇健忠
立法委員王正旭。記者蘇健忠／攝影（請放聯合新聞網） 蘇健忠

長照體系下，長者接種流感疫苗往往因場域、健康差異面臨挑戰，台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸舉例，接受居家服務長者分「可外出」、「困難外出」族群，可外出族群目前沒有「陪伴外出接種疫苗」服務，而困難外出者若需居家接種，也面臨醫療量能、支付誘因不足問題，政府須補足資源，才能提升接種率。

「疫苗接種率要提高，必須三個缺口一起補！」邱青萸說，長照體系下，長者接受疫苗接種常面臨「接種動機須調升」、「可近性須優化」，及「亟需縣市政府支持」等三大挑戰，「長者、家屬與工作人員等，是否理解有無接種疫苗的差異性？」、「困難出門者，有沒有穩定的到宅接種路徑？」與「每個縣市，能否提供相同最低支持標準？」等也是重要環節。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿認為，高齡保護政策關鍵在前端預防。期盼疫苗政策跟上國際腳步，引進效果更好的疫苗。目前高齡疫苗接種率不高的痛點在於擔憂副作用，以及許多獨居長者面臨交通困難困境。若能配合居家醫療進行整合與簡化流程，便可進入長者的生活環境中施打，有效降低長者出門交通障礙。

以可外出的年長者為例，居家照顧服務員若要協助長者外出接種疫苗，因平日有固定工作排程，須重新調配班表，而目前居家服務項目沒有「外出接種疫苗」項目。在現有給付制度下，對一線照護人員與身處「紅海市場」的長照機構經營者，缺乏實質獎勵誘因，邱青萸認為，若能增加獎勵誘因，也許能幫助提升疫苗接種率。

邱青萸指出，若將居家服務團隊納入疫苗接種網絡，從「居家醫療醫師進家接種」與「居護所、合約醫療院所協作」著手，居護所盤點資源、家屬溝通，醫療院所提供冷鏈與醫療服務，制度化整合，流程或許會較順。

執行上可針對「醫療評估與醫囑的執行」、「正式合作關係的建立」、「疫苗領用與核銷流程」、「提供可攜式冷鏈」、「接種紀錄權限的開放」、「緊急處置的支持」與「設定合理的到宅支付誘因」等七大層面設計配套措施，以求事半功倍。

林口長庚紀念醫院副院長邱政洵。記者蘇健忠／攝影（請放聯合新聞網） 蘇健忠
林口長庚紀念醫院副院長邱政洵。記者蘇健忠／攝影（請放聯合新聞網） 蘇健忠

社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸。記者蘇健忠／攝影（請放聯合新聞網） 蘇健忠
社團法人台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸。記者蘇健忠／攝影（請放聯合新聞網） 蘇健忠

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿。圖／中華民國老人福利推動聯盟提供 楊孟蓉
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衛生福利部疾病管制署署長羅一鈞。記者蘇健忠／攝影（請放聯合新聞網） 蘇健忠
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台灣感染症醫學會理事長張峰義。記者蘇健忠／攝影（請放聯合新聞網） 蘇健忠
台灣感染症醫學會理事長張峰義。記者蘇健忠／攝影（請放聯合新聞網） 蘇健忠

流感疫苗 長照 理事長

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